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為亡父報仇…男揪2友性侵17歲少女　再開拖拉機直撞「當場輾死」

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▲印度當局下令停播紀錄公車輪姦案的紀錄片《印度的女兒》，引發當地人民與電視台強烈的不滿。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度性侵案頻傳，當局2015年下令停播公車輪暴案紀錄片《印度的女兒》，人民不滿走上街頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北方邦發生一起看似意外的車禍事件，曾為輪暴案受害者的17歲少女15日和母親從阿曼普爾鎮（Amapur）市場返家途中，被嫌犯拉杰普（Yashveer Rajput）駕駛著拖拉機狠狠輾死。調查發現，拉杰普的父親因少女家人而死，少女還曾遭拉杰普及其友人綁架及輪暴。

當地警方說明，少女的家人4年前謀殺拉杰普的父親，其中2人目前正在服刑。少女母親隨後出面指控，拉杰普幾個月前曾偕同2名友人綁架少女，對她輪流性侵。

15日慘劇發生後，這對母女當場死亡。當時一群民眾群起要求逮捕拉杰普，但他犯案不久後逃逸。《德干先驅報》（Deccan Herald）報導，拉杰普碾死這對母女是為了替父親報仇，也是為避免因性侵少女而入獄。

印度性侵案件層出不窮，幾天前才有一名父親發現17歲女兒遭人性侵後懷孕，憤而在女兒睡著時將她掐死。少女來自北阿坎德邦曼托里村，和祖父母同住，上周就醫時確認懷孕。

她的父親得知此事後，怒氣沖沖地出現在少女祖父母家中，但很快就離開，未料在凌晨5時再度進到屋內，將睡夢中的女兒掐死。這名父親最初向附近居民宣稱女兒自殺，已經將屍體埋葬。他事後則向警方供稱，殺害女兒是為了維護「家族榮譽」。

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