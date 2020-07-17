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微軟在台灣擴大徵才！　台AI研發中心執行長：股價一直漲「從來沒有錢的問題」　

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▲▼台灣微軟總經理孫基康（左）、台灣微軟人工智慧研發中心執行長張仁炯（右）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲台灣微軟總經理孫基康（左）、台灣微軟人工智慧研發中心執行長張仁炯（右）。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

還記得2019年9月台灣微軟於在台成立30週年記者會時，喊出會以高於業界的價碼廣徵AI人才嗎？在經過了一陣疫情影響後，勢必有許多人好奇，台灣微軟是否將縮減對於台灣人才投資的力道？對此，台灣微軟人工智慧研發中心執行長張仁炯就笑著表示，微軟向來投資就是哪裡有最好人才、哪裡有虹吸效應、哪裡有人才群聚效應我們就有投資，「所以從來都沒有錢的問題」。

張仁炯指出，微軟一直都有持續在台灣投資，即便是過去這幾個月因為疫情狀況，整個國際間多數公司都停止招聘，微軟內部談論的仍是「如何在台灣增加人力？」

請繼續往下閱讀...

不過疫情勢必對於公司營收會有所影響，為什麼微軟仍願意在台灣擴大徵才？張仁炯解釋，其實微軟股票一直都有在漲，市值不是第一就是第二，所以徵才從來就沒有錢的問題。至於為什麼選擇台灣，就是因為台灣的人才相當充足，微軟在台灣看到了許多投資的誘因。

據了解，台灣微軟的AI團隊目前已有超過100人，且團隊當中有95%是台灣人才，僅有5%是較資深的國外研究員。外國人才比例較少，是因為微軟都已在台灣設立研究團隊了，就是看上台灣有很多AI人才；張仁炯認為，如果微軟對台灣人才沒信心，人才要從國外拉來台灣，這樣就沒有意義了。

不過即便AI團隊已有超過百人的規模，但是台灣微軟仍不停止在台灣徵才；張仁炯強調，台灣微軟廣徵AI人才，不會從「人數」的角度來看，而是會從公司、產業的角度來思考，只要有投資的意義，擴大徵才的投資就會持續。

投資不只人才　也將協助中小企業數位轉型
而除了在台灣大力招聘人才外，台灣微軟也對台灣的中小企業相當照顧，並協助這些企業進行數位轉型。

張仁炯表示，台灣有非常好的製造業，這些企業如果願意做智慧轉型，將科技導入製造業場景，無論是製造過程節省人力、然後提高產品品質，那最終就可以提高收益，並進一步地提升競爭力。

另外，張仁炯也注意到這波肺炎疫情對於台灣企業的影響，以及台灣中小企業對於數位轉型的作法；他認為，其實台灣企業一直都有許多轉型的機會，只是過去大家沒有意識到或是做得比較慢。

不過在疫情過後，有部分的企業似乎開始意識到數位轉型的重要性；有些企業主會認為，因為疫情的關係，現在公司的營運慢了下來，公司該如何「跑快一點」？

張仁炯認為，在疫情的影響後，企業該去思考如何做對的、更小心的投資，且有遠見的企業會認真投資，不像以前僅投資七八成；微軟也會視企業需求，把重要的數位轉型應用帶來台灣，以利台灣產業的需求。

▼微軟除了在台灣投資人才外，也協助台灣中小企業進行數位轉型。（圖／路透）

▲ 微軟將於10月2日在紐約舉辦一場以雙螢幕Surface為主題的活動。（圖／路透）

中小企業數位轉型需具備三能量
「台灣中小企業想要進行數位轉型，除了需要有轉型、投資的決心外，還需要具備三大能量。」台灣微軟總經理孫基康指出，中小企業需要行動力、資料洞察力，以及企業敏捷力。

孫基康解釋，所謂的行動力談論的不只是講行動裝置，因為到最後裝置將不會是重點，是而是「人」要有行動。現代人可能會以筆電或手機辦公，中小企業應該也要具備這樣的行動力。

而在「行動力」的前提下，裝置需要有好的使用者體驗，另外背後的數據串連也非常重要；如果使用者換一個裝置後，工作的資料就要重新讀取，這相當不合理。

孫基康表示，台灣微軟就會針對「行動力」去賦予中小型企業這樣的能量。而講到行動力，那就要強調「資安」，當企業員工可以在任何地方工作時，資安就會是每個企業，特別是中小型企業需要去注意的部分。

再來就是「資料洞察力」，孫基康認為，大家都知道資料很重要，但其實大部分企業都沒有有效的再運用這些資料，大部分都是為了收集資料而收集，但其實企業並沒有跟這些資料在「互動」。

微軟現在就是賦能這些企業跟人能有效跟資料互動，因為現在很多商業模式，或是AI模型都要透過與資料的互動概念，這塊資料洞察力是微軟提供關鍵企業去協助。

最後是「企業敏捷力」，孫基康表示，「企業敏捷力」在疫情期間讓每個企業很有感，因為每個企業原本都覺得自己很強壯，疫情發生後突然發現自己公司不能運作、或是發現產業鏈無法運作，大家都慌了。

所以就會重新思考，如果還有疫情或是其他狀況，企業要如何更有彈性，讓生態系統快速跟著你走，這個概念其實在雲端議題上時常會被提出。

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