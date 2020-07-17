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土銀國泰一號爭議延燒　國泰建經提出5大澄清！

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▲▼國泰世華銀行,國泰金控,國泰。（圖／資料照）

▲針對土銀國泰一號小股東提出多項控訴，國泰建築經理公司對此提出5大澄清。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

土銀國泰一號不動產投資信託基金（REITs）小股東們昨開記者會提出多項控訴，質疑收益降低，管理費卻要調漲；國泰建築經理公司今（17）日對此提出5大澄清。

國泰建經以基金管理機構名義提出5點澄清，首先是「收益連年降低，管理費坐地起價，通過新的自肥條款」部分，國泰建經表示，這次受益人會議修約議題，並無調高管理費率的議案；目前國內REITs平均費率約資產價值萬分之23.32，國泰一號信託費率低於平均費率近3成。

請繼續往下閱讀...

這次是依法規並參酌其他檔REITs，修訂本基金管理績效報酬。管理機構後續若要收取績效報酬，需經受益人會議通過績效指標，如租金成長率、新租成長率、費用樽節及建築物改良等作為基準，並非一經修訂即可領取績效報酬。

國泰建經指出，績效報酬的領取，需提出具體績效表現及證明因管理機構經營管理能力，提升資產價值（扣除因市場景氣自然增值部分）或基金收益後，於受益人會議提案通過後，始能依法、依約收取，並無自肥的情形。

第二「國壽對關係人不合理大幅降租，犧牲小股東投資人權益」部分，國泰建經說，為配合政府呼籲不動產出租業者在疫情期間共體時艱，以減租的方式協助餐飲旅館等業者度過難關，國泰一號針對承租不動產的飯店業者，採用以「營業額連動的級距式減租」方式。

因此，在承租人營業額恢復至正常狀況之一定比例時，就會停止降租，恢復正常租金條件，且此檔基金主要是維繫基金長期租金收益，否則若承租戶退租，對本基金收益影響更大。

第三，「公開發行的REITS由重度決改普通決，證交所不管形同瀆職」部分。國泰建經表示，這次修改信託契約，並無將重度決議事項改為普通決議事項；第四，「把私募門檻條款暗藏在眾多的修章條文裡，讓收到文的小股東目不暇給」部分，國泰一號在2005年成立，適用當時不動產證券化條例，此法律與相關子法歷經多次修訂，經參酌修改後法規、新發行的不動產證券化基金規定，已於此次受益人會議依法明白揭露、通知並修訂本基金信託契約，毫無隱瞞事實之情。

第五，「以不經過公開會議，直接用書面受益人大會決議完成」部分。國泰建經也提到，依信託契約約款，國泰一號依法除終止本信託契約與本基金的移轉、合併或終止者外，其餘事項依法皆可採行書面會議辦理，並無少數受益人指摘情事。

國泰人壽也強調，公司持有受益權單位分配收益，持有比例多寡與基金營運全然無關，也不能派任董監事。因此，公司並無從參與該檔基金的營運，也無對外向他人收取表決票的必要，但據公司了解，已有人假冒國泰集團名義贈送禮券等紀念品收取表決票，已侵害國泰集團形象及違反相關法令。

國泰人壽指出，身為土銀國泰1號的受益人，與其他受益人同樣關心其經營績效。據了解，土銀國泰1號近3年股利率平均約2.96%，優於同業平均約2.77%，且其信託費率約0.17%，也低於國內不動產投資信託基金信託費率的平均約0.24%。
 

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