「一起變老」淪悲歌！日65歲以上「老老照護」達59.7%創新高

▲日本「老老照護」比例創下歷史新高。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯



日本進入超高齡化社會，長照已然成為日本當今最重要的社會議題之一，然而在家中照護失能長者的家庭中，卻有高達59.7%是「老老照護」，也就是說照護者與被照護者皆超過65歲，隨著照護者的年紀越來越大，身體狀況大不如前，所謂的「一起變老」反而成為照護者與照護家庭的一大負擔。



根據《日本放送協會》報導，日本厚生勞動省2019年6月實施「國民生活基礎調查」，共得到約6300份有效回答。根據該統計，日本國內由一同居住的家人在家進行居家照護的家庭中，照護者與被照護者都超過65歲的「老老照護」就高達59.7%，幾乎佔了全體的6成，相較4年前提升了5個百分比。



此外，照護者與被照護者皆超過75歲的家庭則佔了33.1%，相較4年前高出了3個百分比。而這兩個數據都是厚生勞動省開始進行該統計後的最高值。



另一方面，照護者與被照護者住在同一個屋簷下的比例也是逐年減少，2001年時還有71.1%，但是在這次的統計中僅剩54.4%，是歷年最少。由同居的配偶擔任照護者角色的比例有23.8%，其次為同居子女的20.7%，再來則是沒有住在一起的家人，佔13.6%等。



厚生勞動省表示，未來老老照護的情形將會越來越常見，而近日受到新冠肺炎疫情影響，為了在防疫的同時提供完整的照護服務，政府也會持續推動長照人才培育。

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