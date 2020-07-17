勞動部推振興加碼優惠　滿萬送2000搶救庇護工場！

▲勞動部為搶救庇護工場業績，推出滿萬送2千加碼優惠。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響衝擊國內經濟，勞動部為協助庇護工場振興營運，協助庇護員工穩定就業，首次辦理「真心良品-有購讚」採購競賽活動，提供128萬元獎勵庇護產品回饋購物金。

勞動部勞動力發展署表示，自109年7月15日起至10月15日辦理採購庇護工場產品及服務競賽活動，提供128萬元獎勵庇護產品回饋購物金。除登錄前100名單筆採購1萬元以上者，可獲2,000元早鳥庇護產品回饋購物金，累計採購金額最高前10名可依採購金額比例分配108萬元庇護產品回饋購物金。

請繼續往下閱讀...

勞動部勞動力發展署身心障礙及特定對象就業組組長施淑惠表示，除了滿萬送2000外，更祭出108萬元的「採購競賽」，無論政府機關、私人企業等都只要採購達登錄的前10名，會再回饋最高54萬元的指定庇護工場產品，希望趁中秋假期增加各單位採購的意願，而採購單位的名次、金額也會即時在網路上公布。

另為鼓勵「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」執行單位參與行政院推動之振興經濟措施，訂定「多元就業開發方案及培力就業計畫執行單位參與辦理振興在地經濟措施獎勵計畫」，藉由行銷與促銷活動，活絡經濟消費，並持續創造失業者在地就業機會，預計投入4,000萬元，鼓勵多元培力執行單位推廣商品包括在地體驗遊程、伴手禮如鳳梨酥、手工餅乾等促銷優惠措施。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身