新台幣收盤升值0.3分　收在29.593元兌1美元

▲新台幣收盤收29.593元（圖／記者湯興漢攝）
記者陳心怡／台北報導
台北外匯市場新台幣兌美元匯率今（17）日收盤收29.593元，升值0.3分，成交金額10.78億美元。
新台幣匯率今天開盤升值1.6分，以29.580元兌1美元開出，很快又重新站回29.4字頭，一度觸及29.455元價位，彈升1.41角，午盤暫收29.490元價位，升幅0.36%，仍為主要亞幣中升值幅度最大。
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新台幣兌美元盤中最高價位29.455元，最低價則是29.593元兌1美元。
▲新台幣收盤收29.593元（圖／記者湯興漢攝）
記者陳心怡／台北報導
台北外匯市場新台幣兌美元匯率今（17）日收盤收29.593元，升值0.3分，成交金額10.78億美元。
新台幣匯率今天開盤升值1.6分，以29.580元兌1美元開出，很快又重新站回29.4字頭，一度觸及29.455元價位，彈升1.41角，午盤暫收29.490元價位，升幅0.36%，仍為主要亞幣中升值幅度最大。
新台幣兌美元盤中最高價位29.455元，最低價則是29.593元兌1美元。
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