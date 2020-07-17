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中華電引進5G虛擬演唱會　攜手KKBOX打造4K VR虛擬舞台

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▲▼中華電信攜手KKBOX打造5G虛擬演唱會。（圖／中華電信提供）

▲中華電信攜手KKBOX打造5G虛擬演唱會。（圖／中華電信提供）

記者邱倢芯／台北報導

電信龍頭大哥中華電再拚5G應用，並於今（17）日宣布獨家攜手KKBOX打造虛擬演唱會服務，引進高品質VR虛擬演唱會、Funique VR虛擬攝影棚即時合成技術，具共同企劃大型演唱會規格的實力。

中華電信指出，透過中華電信5G高速率的特性，以手機/VR頭盔收看4K 360及4K VR高畫質播出，讓粉絲享受在超現實舞台場景與歌手近距離的演唱會體驗。「HyperLIVE 2020」虛擬演唱會將在7月24日晚上8點首度隆重登場，以Bii畢書盡出道十年個人演唱會，開啟前所未有的視聽娛樂饗宴。

請繼續往下閱讀...

中華電信也表示，舉凡是中華電信5G客戶，或是KKBOX的付費會員，皆可免費觀看這場虛擬演唱會；而除了在手機、電腦上觀看這場虛擬演唱會外，用戶還可搭配VR設備體驗更高品質、更沉浸式的演唱會內容。KKBOX亦提供Bii畢書盡十週年歌單及精選Hi-Fi無損音質歌曲，重現歌手演唱時歌曲的細節與原音音質，全面提升音樂聆聽層次感。

據了解，這場由中華電信與KKBOX一同打造的「HyperLIVE 2020」虛擬演唱會，是結合了中華電4G/5G EN-DC雙連結技術，發揮5G高速率的網路特色，透過高品質VR虛擬演唱會、虛擬攝影棚即時合成技術，象徵2020 5G開台元年，技術快速發展，以極致的視聽呈現，帶給歌迷身歷其境的感受，建構出虛擬的演出環境，結合真實元素，打造超越真實的迷幻舞台。

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