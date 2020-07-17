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台股有撐！法人建議：聚焦半導體、蘋概股、綠能族群

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▲Macbook。（圖／取自pixabay）

▲法人認為目前台股盤勢呈現良性類股輪替。（圖／取自pixabay）

記者陳心怡／台北報導

台股今日在台積電法說會展望釋出利多之下，強力支撐起台股今日行情。聯邦投信指出，目前台股盤勢呈現良性類股輪替，強勢類股如自行車、IC設計等產業已反映第二季、第三季利多出盡，資金轉往至水泥、紡織、製鞋等先前相對弱勢之產業。

聯邦金鑽平衡基金經理人周鉦凱指出，近期資金將隨著美國大選趨勢靠攏，由於目前拜登贏面聲浪高，已開始出現資金轉向拜登注重的綠能產業，包括風力發電、燃料、電池等產業個股。整體而言，美股動向將決定台股未來格局變化。

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現階段而言，美國近期局勢將帶動台股維持正向發展，周鉦凱進一步分析，從疫情面來看，新冠肺炎疫情雖反反覆覆，但世界各國正強力研發疫苗，預計最晚第三季就可以有新疫苗上市，新冠肺炎將轉為流感化。

另外從經濟面來看，周鉦凱表示，由於Fed維持對資金市場寬鬆，加上油價處於低檔，美國6月份消費者物價指數(CPI)年增率僅0.6%，生產成本正在低水位階段，有利於帶動未來經濟成長；除此之外，過去一個月美中貿易戰持續升級，可預見第三季及第四季將會因為轉單效應爆發，帶動台廠業績上揚。

短期而言，周鉦凱認為投資人可樂觀預期台股後市不會有大幅回檔，台股指數幾次挑戰12,200點，短線看似無法一口氣突破，但由於7、8月為除息旺季，銀行或壽險等長線資金將傾向轉買高股息股票以美化獲利狀況，將為股市帶來強力的資金支持；此外，現階段國安基金喊話持續挺台股，短期雖有震盪但無礙後勢；長線而言，建議投資人聚焦半導體、蘋概股、電動車、綠能、高股息概念股等相關族群，逢回檔時即可布局。

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