中華電2020「IoT大平台創意應用大賽」開跑　總獎金達155萬元！

▲中華電2020「IoT大平台創意應用大賽」徵件開跑。（圖／翻攝自中華電信官網）

記者邱倢芯／台北報導

台灣已進入5G世代，中華電信為推動物聯網教育，積極投入5G、AI等應用研發，將再舉辦年度品牌賽事「IoT大平台創意應用大賽」，並祭出155萬元高額獎金期望吸引學子、社會創作者，運用IoT大平台激發多元創意，使創作更符合5G物聯網產業應用；賽事徵件日期自即日起至9/11止，期望在5G及各領域開創嶄新應用服務。

中華電信指出，今年「IoT大平台創意應用大賽」以可商轉創意為核心，提供包含網路管理、裝置連線、應用開發、AI應用、大數據分析等主要功能，在資安完善的網路環境中，參賽者可於平台上以最大化多元整合設計，建立專屬應用服務，共同建構IoT產業生態系。

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中華電信董事長謝繼茂表示，因應5G來臨，特別於本屆賽事增設「行動物聯特別獎」，鼓勵參賽者以NB-IoT激發更多創新應用及商業模式，使創作更符合5G物聯網產業應用，滿足智慧城市全方位的需求。

此次的賽事組別分為校園組與社會組，無論是在校學生或應屆畢業生、社會人士或一般個人、新創團隊、企業組織、相關產業人士及各領域的Makers皆可參加，參賽者可就智慧城市、智慧家庭、智慧健康、智慧交通、智慧安防、智慧農業、智慧環境、智慧校園、智慧監測、智慧追蹤等面向進行研發創作。

另外，參賽者作品只要使用NB-IoT技術，即可額外享有「行動物聯特別獎」參賽資格，該獎項與原組別可同時獲獎，最高可獲得39萬元。中華電信IoT大平台創意應用大賽，總獎金高達155萬元。