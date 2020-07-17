趕上最後期限 肯伊威斯特完成登記 參選美國總統！

▲「肯爺」選總統玩真的，已經完成登記參選手續。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

之前宣布參加2020年美國總統大選的知名饒舌歌手肯伊威斯特(Kanye West)，周三(15日) 已在奧克拉荷馬州登記為總統參選人，他的名字將會出現在該州的選票上。

據「美聯社」及「俄羅斯衛星通訊社」周四(16日)報導，「肯爺」的代表已於7月15日填寫並提交了美國聯邦選舉委員會的1號表格，此一表格是正式參加美國總統大選的必要文件。這名代表同時支付了3.5萬美元的申請費用。

奧克拉荷馬州選舉委員會發言人莫爾說，當天是在該州總統大選參選人登記的最後期限，同一天包括「肯爺」在內有3名獨立參選人支付了申請費。

肯伊威斯特遞出的申請表格顯示：他由「肯爺2020委員會」推舉，黨派一欄填寫的是縮寫BDY。 威斯特解釋，BDY意指「生日黨」(Birthday Party)。

奧克拉荷馬也是威斯特唯一在申請截止日期前完成參選的州。之此，他已錯過了多個州的參選期限。 之前曾有報導說威斯特已經退選。《紐約》雜誌14日引述威斯特競選顧問克萊默的話說：「他退選了」，還說威斯特聘用的團隊都對此感到失望。

今年7月5日，肯伊威斯特在社群媒體推特上宣布參加2020年美國總統大選，並得到了特斯拉公司CEO馬斯克等人的支持。幾天後，威斯特接受《富比世》雜誌訪問時表示，他已不再支持川普，選總統是「為了贏」。

肯伊威斯特1977年生於美國喬治亞州亞特蘭大，是知名饒舌歌手、音樂製作人、商人、服裝設計師。他的妻子是實境秀明星、知名網紅金卡達夏，兩人育有4個孩子。