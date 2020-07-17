川普姪女爆總統罵過「黑鬼」　新書開賣首日賣95萬本…狂抖家族秘辛！

▲川普姪女新書。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

瑪莉・川普（Mary Trump）巡迴宣傳她的家庭回憶錄新作，銷量亮眼。據出版社說法，合計事先預定與電子書等，該書首日就售出95萬本，更使她的叔叔美國總統川普數次登上頭條新聞。瑪莉受訪時再度爆料，曾聽到川普使用「黑鬼」字眼，及其他種族歧視用語。同時她在訪談中大批川普的防疫政策。

瑪莉16日接受MSNBC節目訪問時有許多辛辣發言，被主持人問到是否曾聽過川普總統發表種族主義或反猶太主義言論，她立刻回答，「是的，當然有。看到他現在的種族歧視行為，這應該不讓人意外。」她證實曾聽過川普使用N開頭字眼（即「黑鬼」），也曾聽到反猶太人言論。

MSNBC向白宮求證，白宮回應：「非常明顯地，這是一本充滿謬誤的書。總統不使用這種字眼。」

瑪莉給她的叔叔一個忠實意見：「辭職。」

“It confirms a deep sadness about the state of the country,” @esglaude says of Mary Trump’s insights on the president. “We are all in some ways spectators to a very bad soap opera about a very bad guy.”https://t.co/sgeiS8uuGQ — MSNBC (@MSNBC) July 17, 2020

瑪莉表示，她之所以沒在2016大選時跳出來，是因為怕被川普家族排擠。那時候的她認為，即使川普當選，也會有一群有經驗的人來輔佐他，不致於使川普的衝動行為傷害到國民。但現在瑪莉承認過去這個假設是錯的。

總統川普對疫情的處理方式也受到瑪莉嚴厲批評，「他之所以失敗，正是因為他的無能為力」、「我們應該解決的事，為什麼這麼多人允許他繼續為所欲為。」根據疾病控制與預防中心的數據，截至採訪播出時，已有近13萬7000名美國人死於新冠肺炎（COVID-19）。瑪莉表示，「這些人中的絕大多數不需要喪生。」

訪談的最後一個鏡頭是瑪莉對全美國民的一個警告，不要再選她的叔叔。她向鏡頭說，「如果川普再次當選，這將是美國的結束。」

「太過分了而且沒完沒了：我的家族如何造就這個全世界最危險的人物」（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man，暫譯）在週二販售便打破銷售紀錄。