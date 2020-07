川普姪女爆總統罵過「黑鬼」　新書開賣首日賣95萬本…狂抖家族秘辛！

▲川普姪女新書。(圖/路透)

實習記者林宣佑/綜合外電報導

瑪莉・川普(Mary Trump)巡迴宣傳她的家庭回憶錄新作,銷量亮眼。據出版社說法,合計事先預定與電子書等,該書首日就售出95萬本,更使她的叔叔美國總統川普數次登上頭條新聞。瑪莉受訪時再度爆料,曾聽到川普使用「黑鬼」字眼,及其他種族歧視用語。同時她在訪談中大批川普的防疫政策。

瑪莉16日接受MSNBC節目訪問時有許多辛辣發言,被主持人問到是否曾聽過川普總統發表種族主義或反猶太主義言論,她立刻回答,「是的,當然有。看到他現在的種族歧視行為,這應該不讓人意外。」她證實曾聽過川普使用N開頭字眼(即「黑鬼」),也曾聽到反猶太人言論。

MSNBC向白宮求證,白宮回應:「非常明顯地,這是一本充滿謬誤的書。總統不使用這種字眼。」

瑪莉給她的叔叔一個忠實意見:「辭職。」

“It confirms a deep sadness about the state of the country,” @esglaude says of Mary Trump’s insights on the president. “We are all in some ways spectators to a very bad soap opera about a very bad guy.”https://t.co/sgeiS8uuGQ