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股神巴菲特投資攻略曝！「財報3大重點」衡量企業價值　再看6指標聰明選股

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▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

▲「股神」巴菲特。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

被外界譽為「股神」的巴菲特（Warren Buffett）對投資相當有一套，因此也有不少人特意向他看齊，學習他的投資方法，「新鮮理財人x職場人理財」也在IG上整理了「巴爺爺看財報注重的3大點」。文中指出，巴菲特首先重視的就是營收和淨利，接著就會關注股東權益報酬率（ROE）、營業利益率及業主盈餘。

「新鮮理財人x職場人理財」在IG「freshgradmoney」上發文表示，日前閱讀了「巴菲特投資攻略圖解」這本書後，便整理出了巴菲特看財報的3大重點。巴菲特所重視的財務數字共有3項，第一為「股東權益報酬率」，此為「衡量企業是否有效運用股東的資金，並能為股東創造多少利潤」的一項指標，公式為「稅後淨利/股東權益（淨值）」，計算結果越高，則表示公司獲利能力越高，而巴菲特不只會看當年的ROE，甚至還會往前看5至10年是否有穩定成長。

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▲保險，資料，財報，報表。（圖／pixabay）

▲巴菲特特別重視財報上的股東權益報酬率、營業利益率及業主盈餘。（示意圖／取自Pixabay）

第二為「營業利益率」，其重點為「只考量本業收支狀況而不考慮公司副業」，通常是檢視公司是否將股東的錢確實運用在本業並創造獲利，而非投資非本業而獲利，公式為「營業利益/營收」，計算出的數值越大，則代表本業獲利能力越好，不過這部分必須扣除必要成本支出，因此當公司越節省不必要的支出時，營業利益率也會隨之增加，而巴菲特所經營的多元控股公司「波克夏.海瑟威」（Berkshire Hathaway），其營業必須花費的成本竟只占營業利益的1%不到，十分節省。

第三為「業主盈餘」，其重點在於「有考慮設備投資」，由於營業活動現金流大多不將設備投資金額算在內，進而導致利益被高估，因此就會利用此項取代現金流，並藉以檢視企業的獲利能力，公式為「營業活動現金流-投資活動的現金流」，算出的結果會相當接近業主盈餘數字，即自由現金流量，資金的多寡代表著企業的價值。

此外，文中也整理了巴菲特的選股條件，一共有6項：

1.選擇簡單易懂的事業
﻿⠀
2.選擇穩定創造利潤的公司﻿⠀

3.選擇未來展望看好的公司﻿⠀

4.檢視經營者是否理性思考﻿⠀

5.檢視經營者是否誠實面對股東﻿⠀

6.檢視經營者是否能戰勝模仿誘惑﻿⠀

「新鮮理財人x職場人理財」比喻，應該要把股票看成像選伴侶一樣謹慎，因為這些「可是要陪我們共度餘生DER」。

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