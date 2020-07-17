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亞洲區塊鏈高峰會火熱進行中　唐鳳、黃天牧等大咖周日登場！

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▲▼政委唐鳳和另外幾位專家共同討論「去中心化的未來」。（圖／亞洲區塊鏈高峰會提供）

▲政委唐鳳將於本周日和另外幾位專家在亞洲區塊鏈高峰會上共同討論「去中心化的未來」。（圖／亞洲區塊鏈高峰會提供）

財經中心／綜合報導

亞洲最大區塊鏈高峰會 ABS 2020 15日以線上虛擬方式正式登場，一連五天的議程持續進行，本周日（19日）將有多場精闢訪談和座談場次，包括會計研究發展基金會董事長王怡心博士，專訪金管會主委黃天牧，以及政委唐鳳和另外幾位專家共同討論「去中心化的未來」。

亞洲區塊鏈高峰會於7月15日至19日舉行，吸引來自各行業領先的新創公司、投資機構、金融服務機構、全球品牌公司、學術機構、國際媒體和政策團體的專業人士，連續5日共同探討區塊鏈產業應用、面臨的問題及未來趨勢。

請繼續往下閱讀...

高峰會今日上午邀請台灣區塊鏈大聯盟召集人、前國發會主委陳美伶以及國家發展委員會產業發展處處長詹方冠在開場儀式致詞。接著，大會主講者、執行二次太空任務的太空人哈德菲爾（Chris Hadfield）以「新的想法」為主題作專題演講。明日峰會將邀請到前立法委員許毓仁致詞。

▼金管會主委黃天牧（左）與會計研究發展基金會董事長王怡心會談。（圖／亞洲區塊鏈高峰會提供）

▲金管會主委黃天牧（左）與會計研究發展基金會董事長王怡心訪談。（圖／亞洲區塊鏈高峰會提供）

19日當天則會有多場精闢訪談和座談場次。上午10時登場的是金管會主委黃天牧，談及台灣的區塊鏈應用發展現狀、區塊鏈實際應用於銀行業與保險業，以及未來的監管方向。下午3:05至4:05小組討論，由唐鳳和另外幾位專家共同探討主題「去中心化的未來：自由民主的數位/多元未來」。

唐鳳以重振Perl和Haskell計算機語言，以及與Dan Bricklin合作構建在線電子表格系統EtherCalc而聞名。在公部門，唐鳳曾負責主導國家發展委員會的開放數據委員會和高中小學課程委員會；在私部門，唐鳳曾在蘋果公司擔任計算語言學顧問，在牛津大學出版社擔任人群詞典編纂顧問，並在Socialtext擔任社交互動設計顧問。在社會領域，唐鳳對「零政府」主題做出了積極貢獻，致力於為民主社會創建數位工具。

▼周日下午小組討論主題「去中心化的未來：自由民主的數位/多元未來」。（圖／亞洲區塊鏈高峰會提供）

▲▼政委唐鳳和另外幾位專家共同討論「去中心化的未來」。（圖／亞洲區塊鏈高峰會提供）

ABS採用線上購票，有火星票、月球票、地球票三種，各種票的功能皆不同。月球票有揪團優惠方案，團體票5人，月球票每人票價NT$1000，可參加5天線上會議以及直播期間即時互動等功能。亞洲區塊鏈高峰會持續邀請重量級嘉賓，最新峰會訊息將即時更新於活動官網：https://abasummit.io/

「地球票」屬體驗票，取得步驟如下：

1、點abasummit.io：進入這個畫面。再按「REGISTER FOR 2020」。

2、進入，再找到藍色「EARTH Ticket」；再按「ENTER」。

3、藍框內打代碼「DORIS.W」，就可以報名。

4、表示1次可以給1-10張體驗票。

5、按「註冊」，以全部英文就進入填寫聯絡人資料（名字、姓氏、電子信箱、確認電子信箱）。

6、再將所要送體驗票「地球票」的對象資料，以英文填好全部欄位（名字、姓氏、電子信箱、職稱、工作單位名稱與網址、國家），就完成報名。

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