首次投資必看「美股543」　尖牙股、指數、交易所一次全看懂　

▲許多投資人都對美股相當有興趣。（示意圖／達志影像）

記者曾筠淇／綜合報導

美國可說是目前世界最大也最成熟的股票市場，因此讓許多投資人都有意踏入，不過在入門前，也必須先了解何謂「美股543」。「G理小姐&山姆先生」日前就曾發文介紹「美股543」的必懂概念，5就是5大尖牙股FAANG，4是美國4大指數，3指的則是美國3大交易所。

G理小姐&山姆先生在IG「ms.g__mr.s」上教學「美股入門必知」的美股543，讓新手能夠一目瞭然，更輕鬆踏入這塊領域。「美股543」的5就是5大尖牙股FAANG，之所以會稱為尖牙股是因為F、A、N、G這4個字母組起來後，就是「fang」，意即尖牙，其中包含了臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、網飛（Netflix）和谷歌（Google）母公司「Alphabet」。

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「美股543」的4是美國4大指數，其中包含道瓊工業平均指數（DJIA）、標準普爾500指數（S&P500）、那斯達克（NASDAQ）和費城半導體指數（SOX）。

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道瓊工業指數目前已與工業沒有太大關係，而一般若稱「美股跌500點」，沒特別說時，就是在指「道瓊」；標普500總市值最高，也最貼近市場全貌，占了美國股票市場總值的80%；世界第二大交易所「那斯達克交易所」上市的所有股票構成之加成指數就是那斯達克指數；至於費城半導體指數則以半導體產業為主，被認為是與台股大盤最相關的指數。

「美股543」的3指的則是美國3大交易所，第一為紐約證券交易所（New York Stock Exchange,NYSE），簡稱為「紐交所」，是美國最大、最老的證券市場，採人工議價的方式進行交易；第二為那斯達克證券市場（The NASDAQ Stock Market,NASDAQ），是全世界第一家電子股票交易市場，股價皆由電腦交易搓合，5大尖牙股都在這，多為科技股；第三為美國證券交易所（American Stock Exchange,ASEX），以中小型企業為主，交易量小、流動性低，但因上市門檻低，所以多會先在這上市，等公司變大型後，才會到紐交所上市。

G理小姐&山姆先生表示，投資美股前，務必先了解「美股543」，具備一些基本的認識，這樣一來，對於日後的走勢和投資才可以更有概念。