Netflix Q2繳出淨利年增1.6倍佳績　盤後股價卻暴跌近1成原因曝光

▲ Ｎetflix於第2季繳出漂亮的成績單。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導

影音串流平台Netflix發佈了2020年第2季的財報。財報顯示，Netflix第2季營收為61.5億美元，比去年同期的49.2億美元年增24.9%；凈利潤為7.2億美元，與去年同期的2.71億美元繳出年增166%的成績單。儘管Netflix第2季度營收超出分析師預期，但其每股收益和第3季的營收展望都未能達到預期，導致美國時間16日盤後股價大跌近10%。

以下為Netflix 2020年第二季度財報要點：

——Netflix第2季度營收為61.5億美元，超出分析師普遍預期的60.8億美元，與去年同期49.2億美元相比增長24.9%

——Netflix第2季度凈利潤為7.2億美元，與去年同期的2.71億美元相比增長166%

——Netflix第2季度每股收益(EPS)為1.59美元，低於分析師平均預期的1.81美元；

——Netflix第2季度凈現金逾10億美元，而去年同期為負5.44億美元。自由現金流已經轉正為8.99億美元，而去年同期為負5.94億美元；

——Netflix第2季度全球付費凈用戶增加1009萬人，高於分析師預期的826萬人。

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發布第2季財報的同時，Netflix也提供了2020年第3季的業績預期，預計營收為63.3億美元，低於分析師預期的64億美元；凈收入為9.54億美元，每股收益為2.09美元，高於分析師預期的2.01美元。Netflix對訂戶增加的預測和分析師的預期可以說是南轅北轍，該公司預計第3季度用戶凈增加250萬，而分析師預計為527萬。

Netflix在致股東信中解釋了用戶數增長放緩的原因，「隨著消費者渡過疫情和封鎖限制的最初衝擊，增長正在放緩」。



另外，Netflix還列舉了來自蘋果、亞馬遜及抖音（TikTok）的競爭正在加劇，成為影響該公司增長放緩的因素之一。Netflix指出，「世界上最有價值的兩家公司，蘋果和亞馬遜，在優質內容上進行了投資。此外，TikTok的增長令人震驚，顯示了互聯網娛樂的變化正在加劇。」



不過，Netflix對於未來的展望及戰略布局仍充滿信心。Netflix計劃用其他收購的電影和電視節目來補充其原創內容庫。該公司表示，「不斷增長的營業利潤幫助其自由現金流狀況繼續改善，內容支出被推至2020年下半年和明年。」

Netflix股價在美國時間16日上漲4.13美元，收在每股527.39美元，漲幅為0.79%。但在盤後交易中，該公司提供的第三季度訂戶增長預期疲弱，促使該股大幅下跌近10%。過去52周，Netflix的最高股價為575.37美元，最低價為252.28美元。