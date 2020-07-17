押美股要逃命了？專家驚曝下波恐怖「殺盤日」：會非常糟

▲專家預測，美股走勢轉折點可能在7月28日到來。（圖／路透社）



實習記者劉雪兒／綜合報導

美國初領600美元失業金人數高於預期，加上確診人數不斷飆升，導致美股16日下跌至135點、收在26734點。有「華爾街狂人」之稱的財經名嘴Jim Cramer表示，股市恐在28日將開始下跌，原因在於美國政府失業救濟金補助7月底將到期，屆時市場可能將出現反轉急挫。

根據CNBC報導，Cramer引用傳奇投資大師Larry Williams對美股的看法，認為標普500指數在未來2周內應該還有機會上漲4%或5%，但到了7月28日市場可能將呈現開始下挫走勢，最大原因是因為美國政府失業補助金月底到期，國會不太可能在下一個經濟刺激法案中，延長每週發放600美元額外失業救濟金的措施，可能會導致出現消費暴跌現象，連帶影響股市。

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當被問及「美股跌幅有多大」？Cramer認為現在還言之過早，但傳奇投資大師Williams曾指出，市場逆轉會造成損害，因為太多人「過度」做多股票了，當市場逆勢反轉時，情況會非常糟糕。Cramer補充說，「投資者利用這個時機進行重組，以找出市場的下一步行動，我們需要喘口氣。」

Cramer還透露自己正在觀察的股票，其中包括Facebook、google、Amazon以及百事可樂等企業，他認為這些巨頭與大陸毫無關係，而且成績亮眼，且還不忘安慰投資者們，儘管新冠肺炎導致不確定性持續存在，但是有機會投入更多的錢在市場上工作，拋售很大程度上是受獲利結果所影響。