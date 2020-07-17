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名校光環真的有用？　調查：50.8％企業起薪國立大學高於私立大學

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▲▼畢業，畢業生，大學。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲50.8％企業起薪國立大學高於私立大學。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

隨著台灣高等教育普及化，大學生滿街跑的情況越來越多，也出現學歷貶值的隱憂，yes123求職網近期作的調查發現，有17.9%的企業，偏好聘用國立大學體系新鮮人。

根據yes123求職網調查顯示，雖然有68.3%表示，對大學體系，沒有偏好；不過仍有17.9%的公司指出，偏好聘用國立大學體系；也有13.8%偏好聘用私立大學體系。除此之外，59.2%的企業也表示，對學歷高低，沒有偏好；還有26.1%的公司透露，偏好聘用有學士學歷的新鮮人；也有14.7%偏好聘用有研究所學歷的新鮮人。

請繼續往下閱讀...

若從薪資方面來看，仍有80.2%的企業有學歷敘薪的差異，研究所學歷的會高於無研究所學歷的，同時平均薪資至少會高出5.8%。若單就院校體系評估新鮮人平均起薪，仍有50.8%的企業表示，國立大學的會比私立大學的高，而且平均至少高4.5%。

因此綜合來看，若擁有國立大學的研究所學歷，新鮮人的薪資溢價空間，將有10.3%起跳的幅度。

觀察本次調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌表示，不可否認的，在進入職場初期，靠著學歷光環或名校加持，確實對新鮮人起薪有些許幫助；但隨著出社會越來越久之後，所謂的學歷效應逐漸淡化，大約過了三十歲，先前累積的工作表現、職場成績，將逐漸取代學歷，成為能否成功升遷、調薪、跳槽的重要依據。

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