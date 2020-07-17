觀光免14天隔離！南韓擬推「旅遊泡泡」　將台灣列第一優先名單

▲南韓有意將台灣列入第一波的「旅遊泡泡」名單，希望能盡快推動觀光產業復興。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯



南韓政府有意將台灣、越南以及泰國等防疫表現優秀的國家列入「旅遊泡泡（Travel bubble）」名單，相互開放邊境，發給「免疫護照」，屆時兩國旅客將可以觀光為名義互訪，同時免除14天的隔離與檢疫。據了解，台灣將是南韓的優先名單，接下來才會討論是否加入越南、泰國等國家。



根據韓媒《每日經濟》獨家轉述旅遊業者消息報導，南韓文化體育觀光部召開了閉門會議，討論是否導入「旅遊泡泡」的概念，以振興旅遊業。據悉，此次閉門會議由韓國觀光公社、文化觀光研究院等政府組織主辦，並邀請各民間相關企業與會討論，目前已有15名觀光產業的核心龍頭加入討論。

▲旅客取得免疫護照後，即可免除14天的居家隔離義務。（圖／路透）



一名參與閉門會議的相關人士表示，「站在旅遊業的角度，我們已經向政府建議需要導入旅遊泡泡圈的必要性，而觀光當局也表示，將會積極探討可行性。」此外，他也透露，「據我所知，如果要推動旅遊泡泡所需的『免疫護照』，勢必需要謹慎地計畫，並與外交部與保健當局進行幕後協商。」



據悉，當天商討的「旅遊泡泡」與免疫護照等重點項目，將會包含在由國務總理丁世均主持的第6屆國家觀光戰略會議的提案中。

受到新冠肺炎疫情影響，各國旅遊業大受打擊，為了盡快促進觀光產業復甦，已有部分疫情趨緩的國家開始實施「旅遊泡泡」，例如澳洲與紐西蘭、越南與泰國。南韓當局則是在本次閉門會議中，首次談到相關概念，目前南韓率先將台灣列入第一波互惠名單，接下來也將討論是否加入越南、泰國等國家。



共同推動旅遊泡泡的兩個國家，透過發給「免疫護照」的措施，即可免除旅客14天的居家隔離和移動限制。只要旅客在出國前先接受檢測，且採檢呈陰性，便可以獲得免疫護照，免除14天隔離義務。

▲台韓觀光交流會議有望在8月底正式舉辦，屆時也將討論相關議題。（圖／路透）



南韓當局認為，台灣的地理位置與該國相近，不論是在商業或是觀光上的交流規模也達到平衡，目前已經就旅遊業者的角度進行初步商討。韓國旅遊業協會與台灣觀光協會每年皆會舉辦台韓觀光交流會議，今年原本因為受到新冠肺炎疫情影響，一度被迫中止，不過目前雙方已在探討是否將於8月底在新竹舉辦該交流會議。屆時，透過該會議有望可以重新探討重啟國際觀光與民間交流的相關事宜。

另一方面，南韓旅遊業界7月初曾經邀請共同民主黨院內代表金太年舉辦一場非公開的晚宴，當時旅遊業者就曾經討論到有關旅遊泡泡的議題。據悉，作為旅遊業代表出席的哈拿旅遊社長提議，政府應該針對台灣、越南以及泰國等防疫優秀的國家與地區，導入旅遊泡泡，解除14天的居家隔離。

事實上，日前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾被問及旅遊泡泡一事，當時他表示，不管韓國或其他國家團體要來訪問，台灣可以和他們互相配合，建立安全泡泡，希望同時可以兼顧台灣防疫安全，但現在各界都有不同想法跟需要，跟指揮中心提報，可以的話指揮中心也會全力配合，但目前重點在商業泡泡，先全力顧好商業泡泡，才能去規劃旅遊泡泡。

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