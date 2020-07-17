「美華泰MIRADA品牌旗艦館」轉型　正式在「可購樂平台」上線

▲「美華泰MIRADA品牌旗艦館」正式在台灣夏普的可購樂平台上線。（圖／路透）

記者姚惠茹／台北報導

台灣夏普（Sharp）日前宣布收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰MIRADA之後，今（17）日正式宣布「美華泰MIRADA品牌旗艦館」在可購樂平台上線，同時預告美華泰官方購物商城將在今年10月重新盛大開幕。

台灣夏普表示，品牌多角化經營為世界趨勢，收購案消息一出獲得市場上的高度關注，多家知名品牌商已主動洽詢並表達合作意願，目前都已積極的接洽中，台灣夏普落實收購的初步規劃，「美華泰MIRADA品牌旗艦館」正式在可購樂平台上線。



台灣夏普指出，為回饋美華泰MIRADA眾多會員，即日起凡原美華泰會員登入可購樂平台，並選擇您之前申辦會員的美華泰門市，填寫基本資料成功後即可贈3000元購物金，並在美華泰MIRADA品牌旗艦館任一消費，均可以300元優惠價加購國家隊康乃馨醫療口罩一盒（50入）。



台灣夏普強調，美華泰MIRARA品牌旗艦館將轉型為日系時尚生活百貨，後續將推出獨有且台灣消費者最愛的日本美妝百貨，例如京都的「Yojiya」（よーじや）吸油面紙、酒粕面膜、EXCEL美妝、安耐晒防曬系列、黛珂保養品、今治毛巾、知名品牌洗沐系列等。

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