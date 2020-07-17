威力彩衝20.8億！今年頭獎得主共同特徵曝光　「鼻高、嘴大」中年大叔快買

▲威力彩已連續槓龜45期，下周一（20日）晚間開獎的頭獎上看20.8億元。（圖／記者許力方攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩已連續槓龜45期，連槓期數為第3屆以來第3高，台彩預估下周一（20日）開獎頭獎上看20.8億元。台彩也透露，今年威力彩億元以上頭獎中獎人都有幾個共同特徵，約是40至60歲的男性，面相都有「鼻高、嘴大」等共同特徵。

台彩先前也公開今年2位威力彩中獎人故事，其中一位是今年2月10日威力彩開出4.65億元頭獎，獎落在台北市南港區「新住民投注站」，中獎人約為40多歲的男子、新竹人，職業為醫療研發人員，臉部特徵是「眼睛長、鼻高、嘴大、耳大」。

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據了解，這名中獎人買彩券超過10年，幾乎每期都會買，最愛買威力彩和大樂透，平常購買金額為100至550元，這次共買4注400元，分別1注自選、2注部分快選、1注電選，其中最後1注電選就中了頭獎。

另一位幸運中威力彩頭獎的是已婚60歲的男性、育有2女，今年1月2日於新北市土城區「投彩商行」開出，台彩轉述，這名中獎人是傳統製造業的中小企業老闆，特徵是「中等身、臉圓、鼻高、嘴大、耳厚」。

台彩轉述，他經常買彩券，每次約買2,000元至3,000元，遇到高額獎金時，也會提高買彩券的金額，平時最常買大樂透、威力彩；這次是在上班途中去買彩券，以家人生日、姓名學格數算出10至12個號碼，第一區組成5組7個號碼包牌，第二區則全選8號，一共花了3,500元。