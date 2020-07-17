外資棄港轉星？　新加坡央行回應了實況

▲新加坡中央銀行指出，並未有大量資金及企業活動由香港轉至新加坡。圖為香港街景。（圖／達志影像／美聯社）

記者林鼎閎／綜合報導

中國上個月在香港推出了港區國安法，外界擔憂此舉恐影響香港作為亞洲商業和金融中心的地位，外資可能撤出香港轉赴新加坡等地。不過，新加坡央行（17）日表示，並未有大量資金及企業活動由香港轉至新加坡。

新加坡金融管理局（央行）局長孟文能（Ravi Menon）表示「正如我們之前說過的，我們已經看到從各式各樣的目的地，來源，包括香港到新加坡的流量都有所增加。 但金額並不大。」

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針對是否有金融活動從香港轉到新加坡的情況，孟文能表示「當不確定性增加時，一如預期，新加坡也接獲更多的詢問，但實際資金流動量與企業活動量都不大。」

至於是否有金融機構由香港轉移陣地到新加坡？孟文能指出，這類機構大部分同時在香港及新加坡都有設處。像是港區國安法等議題可能會促使金融機構更認真思考，要以哪個城市為基礎來增加投資，但不會完全從一地遷移到另一地。

孟文能說「香港是強大的金融中心，有許多吸引人之處，也有本身的優勢，因此，我認為我們不應過度強調香港流出的資金。」事實上，以新加坡的觀點，「我們寧願看到一個成功的香港，若香港遇到很不好的狀況，對新加坡也沒好處。」

此外，新加坡媒體報導，孟文能談及全球經濟情勢時表示，由於各國仍受疫情嚴重影響，未來幾個月仍有許多不確定性。

去年香港爆發一連串「反送中」示威活動，再加上美中貿易戰的影響，導致香港的經濟在過去10年來，首度出現衰退。