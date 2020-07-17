快訊／三倍券申購突破1396萬人次　23日起開放商家兌換現金！

▲民眾於超商領取紙本三倍券 。（圖／記者張一中攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券今（17）日為開放領取實體券第三天，依據經濟部統計，截至今天上午11時為止，全台申購已突破1396萬2129人次，已有超過523萬人完成紙本領券；官員提醒，收到三倍券商家23日起就能到開戶銀行、郵局、農會兌換成現金，全台有超過3000個據點服務。

依據經濟部統計，目前全台申購三倍券已達1396萬2129人次，其中透過官網預購者有53萬3557人，選擇四大超商預購者有981萬3853人；至於數位綁定共173萬0488人，含信用卡115萬8171人，電子票證23萬0905人，行動支付34萬1421人。

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官員指出，三倍券上路第三天，目前累積領取紙本券的民眾已突破523萬人，其中郵局售出188萬4222份、394萬7861人選擇在超商超市取券。

針對三倍券對於振興經濟的目標，經濟部長王美花今天接受廣播專訪時表示，「效果是好的，非常好，」而政府為了發放三倍券事前做了很多準備工作，包括郵局1000多個據點提供貼心服務，提供椅子、搭設棚子遮陽，不少排隊的長輩邊聊天邊等候領券。

經濟部表示，三倍券預定從本月23日起可兌換，有統一編號店家業者，可到金融機構填寫三倍券背面資訊及兌領單，並提供相關證明文件（如稅籍登記或商業登記），金額存入負責人帳戶。無統一編號店家業者，可委託合格的產業公（工、協）會等組織，前往金融機構協助兌換，金額存入受委託組織帳戶，由受委託組織發給委託店家業者。

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