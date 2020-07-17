　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

懷胎7月染疫昏迷！孕媽咪與病魔奮鬥2週...清醒後寶貝胎死腹中

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 懷胎7月染疫　女陷入昏迷　醒來後小孩被拿掉。（圖／取自當事人臉書）

▲馬贊娜入院治療2週，必須依靠呼吸器才能維生。（圖／取自當事人臉書）

記者王佩翊／綜合報導

南非約翰尼斯堡一名29歲的女子馬贊娜（Marzanne Lennox）懷有7個月的身孕，然而日前不幸染疫，在6月30日被送進醫院治療後，病況就非常不穩定，不但需要仰賴呼吸器，甚至陷入昏迷。院方雖然曾經考慮要緊急剖腹，確保母子均安，但馬贊娜身體無法負荷手術，只能放棄。數天後，孩子仍因母體孱弱胎死腹中，醫療團隊只能忍痛將胎兒拿掉。

根據NEWS 24報導，馬贊娜6月30日因感染新冠肺炎被送進位於普勒托利亞的威爾格斯生命醫院，當時馬贊娜已經懷孕30週，而肚子裡的胎兒正是她和30歲丈夫湯瑪士的第一個孩子。院方表示，馬贊娜住院後病情每況愈下，肺部嚴重受損，甚至陷入昏迷。

▲▼ 懷胎7月染疫　女陷入昏迷　醒來後小孩被拿掉。（圖／取自當事人臉書）

▲馬贊娜與丈夫湯瑪士備孕已久，終於懷上第一個孩子。（圖／取自當事人臉書）
醫生原本曾考慮替她進行緊急剖腹手術，盡可能讓母子均安，然而馬贊娜當時的病況十分危險，虛弱到無法承受手術，只能依靠呼吸器存活。然而在她接上呼吸器沒多久，腹中的胎兒就失去心跳，醫療團隊只好將胎兒從馬贊娜的腹中取出，並在7月3日告知家屬這個消息。

馬贊娜歷經2個星期的奮鬥，終於從昏迷中清醒，然而當她醒來後卻發現自己懷胎7個月的孩子已經離開這個世界，深受打擊。由於疫情管制，在馬贊娜住院的2週內，她的丈夫湯瑪士都未被獲准與她見面。

據了解，馬贊娜與湯瑪士原本打算將孩子取名為鄭森（Jensen）。事實上，這對夫妻備孕已久，好不容易將在今年迎接新生命，甚至還將寶寶取了個「奇蹟寶寶」的暱稱，沒想到卻因為新冠肺炎失去了孩子。目前馬贊娜正在積極治療肺部，在經過相關手術後，病情已經出現好轉。

►秀智最愛，化妝台放3瓶才夠用！

►二手票券豐富你的生活～

 

ET快訊
野生辜莞允白沙灣「水中半球狂晃」！　KID一看噴火了
人夫生5寶後結紮　2年後「老婆又懷孕」…連驗2醫院：精蟲數0
三倍券才到手46分鐘！　他「all in威力彩」結局出爐
快訊／OH–58D直升機墜毀影片曝光！　垂直落下炸大火球
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

史上最近太陽特寫照曝光！表面閃著數十道「營火」...科學家驚喜：前所未有

快訊／創歷史最高！東京新增290↑確診　恐將迎疫情新高峰

疫情後第一位出訪官員！日外務相8月中訪英　有望免除14天居家隔離

開放了！菲律賓8月1日起允許部分外籍人士入境　2動作完成才過關

朋友送比特犬當禮物...他卻拍性侵片po網　女朋友還幫忙掌鏡！

懷胎7月染疫昏迷！孕媽咪與病魔奮鬥2週...清醒後寶貝胎死腹中

204公斤黑熊闖進廚房！　男屋主差點被「一掌劈死」：聽到頭骨碎裂聲

傳川普政府擬禁中共黨員入境　美：為施壓中國考慮所有選項

快訊／大洋洲巴布亞紐幾內亞「東部海域規模6.9強震」　發布海嘯警報

美國「日增7.7萬確診」再破紀錄！佛州單日死亡創新高　口罩令吵不停

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

男選手模仿鄧紫棋…本尊一合唱都認證！　鐵肺歌后PK郎朗「誰浮誇」ＸＤ

鄧倫密室逃脫「被NPC凶到結巴軟腳」　楊冪機智使出「軟綿音撒嬌」過關了！

學會「搭搭搭」3步伐對手秒滑倒！　他拍籃球教學萬人朝聖：動作超細

這種守備~~洪總表情包又來啦

史上最近太陽特寫照曝光！表面閃著數十道「營火」...科學家驚喜：前所未有

快訊／創歷史最高！東京新增290↑確診　恐將迎疫情新高峰

疫情後第一位出訪官員！日外務相8月中訪英　有望免除14天居家隔離

開放了！菲律賓8月1日起允許部分外籍人士入境　2動作完成才過關

朋友送比特犬當禮物...他卻拍性侵片po網　女朋友還幫忙掌鏡！

懷胎7月染疫昏迷！孕媽咪與病魔奮鬥2週...清醒後寶貝胎死腹中

204公斤黑熊闖進廚房！　男屋主差點被「一掌劈死」：聽到頭骨碎裂聲

傳川普政府擬禁中共黨員入境　美：為施壓中國考慮所有選項

快訊／大洋洲巴布亞紐幾內亞「東部海域規模6.9強震」　發布海嘯警報

美國「日增7.7萬確診」再破紀錄！佛州單日死亡創新高　口罩令吵不停

名校光環真的有用？　調查：50.8％企業起薪國立大學高於私立大學

馬大偉運彩解盤／日職巨人@橫濱　跟莊走買巨人

波蘭軍人私養「美洲獅」　拒移交竟躲森林…展開「3天大逃亡」

LIVE／台灣飛曼谷6泰人發燒送檢　指揮中心14:00最新說明

史上最近太陽特寫照曝光！表面閃著數十道「營火」...科學家驚喜：前所未有

石原聰美自揭「曾被信任的人背叛！」　發覺醫師開錯藥救回孕母

中職／天黑請閉眼！　狼人殺最強CP邱鋒澤到富邦開唱

2英勇飛官殉職／高嘉隆弟換臉書封面照　淚喊：哥我想你，不要調皮快回家

亞排聯取消2020所有亞洲賽事　10月雲林女子亞洲盃也不辦了

20歲墮胎5次！她婚後不孕「拿威而鋼塞下體」　做試管嬰兒秒成功…醫師揭原因

國際熱門新聞

6泰人自台返國發高燒　進一步檢測

他海上遇恐怖怪客　厚唇張開竟長整排人牙

女誤把狐狸當浪浪？真相讓人傻眼

紐時：川普考慮禁止9200萬中共黨員入境

買彩券忘記兌獎　發現自己得16億元

川普金髮消失　網：染髮劑用完了

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

淫狼姦殺20歲正妹　還逼女生口交

女主播門牙鬆脫掛嘴邊　一秒自拔淡定報新聞

性虐魔遭鞭刑74下　臉上一塊成活廣告

巴布亞紐幾內亞6.9強震　發布海嘯警報

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

比利時眾院壓倒性通過　挺台民主發展及國際參與

把5歲兒關狗籠、淋熱水！檢察官：最殘忍虐童

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

糗！法拍求分割共有老透天　一拍竟殺出外人搶下

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

6泰人自台返國發高燒　進一步檢測

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

威力彩頭獎破20億！網友砸13萬全槓龜

辣妹直白Diss：你沒有女友，這需求正常

黃曉明傳婚變Angelababy　官司判決書洩真相

董至成哽咽首揭離婚進度！

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

三倍券到手！他all in威力彩結局出爐

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

黑狗舔妹妹臉頰求醒！牠悄然闔眼

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆
真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面