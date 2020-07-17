疫情後第一位出訪官員！日外務相8月中訪英　有望免除14天居家隔離

▲日本外務大臣茂木敏充。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯



日本外務大臣茂木敏充有望在8月中出訪英國，與英國國際貿易大臣麗茲特拉斯（Liz Truss )進行會談，商討如何推動日英兩國間新的貿易協定計畫。而這也是日本國內自新冠肺炎疫情爆發，各國設立入出國限制後，首次有政府官員出訪他國。



根據《產經新聞》報導，日本政府相關人員16日透露，外務大臣茂木敏充有意在8月中旬出訪英國，商討簽訂日本與英國間的新貿易協定。雖然日本與歐盟經濟夥伴協定（EPA）2019年2月正式生效，然而受到英國脫歐影響，日本與英國間的關稅減免優惠將於年底截止，因此兩國6月起便開始協商簽訂新貿易協定，希望能盡快簽訂協議，不讓關稅減免優惠出現空白期。



英國目前對來自日本的民眾並未設有入境限制，從7月開始便取消入境後14天的強制隔離義務，對於茂木敏充的出訪行程無疑也是一大幫助。



就日本現行的邊境管制政策，茂木敏充從英國返國的14天內仍需暫時進行居家隔離，只不過，政府有意以「PCR檢測」或是「限定停留地」等條件，免除出訪團隊14天的隔離日程。事實上，目前在歐美國家都有將重要政府官員列入邊境管制政策豁免名單的先例，因此日本政府想藉由這次訪英的機會，重啟重要官員的往來。

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