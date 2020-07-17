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夜市攤販拒收三倍券　網友點出「2大原因」：出事誰負責？

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▲三倍券上路！少數攤商有收到　寧夏夜市三倍券使用率低。（圖／記者黃士原攝）

▲逛夜市使用三倍券，各店家做法不一樣。（圖／記者黃士原攝）

記者施怡妏／綜合報導

政府為了刺激消費推出「振興三倍券」，開放各大賣場、百貨及餐聽使用，但台灣的特色「夜市」卻不能使用，因此有網友好奇提問，「為何夜市不收三倍券？」有些店家認為找零很麻煩，因此拒收三倍券。底下則有網友點出關鍵，「收券要換現，金流會出問題。」

一名網友在PTT上發文詢問，為何三倍券在夜市無法使用，有些店家認為找零很麻煩，但「去夜市隨便買都馬超過200元，有時候還能買到500，是有什麼不能說的秘密嗎？有沒有八卦？」貼文一出之後，許多網友紛紛留言，「怕被政府知道賺多少啊」、「又不能花，大型企業有人手處理這些雜事」、「聰明的就照收，然後去換其他東西」。

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▲▼ 三倍券,紅包（圖／記者劉維榛攝）

▲ 三倍券。（圖／記者劉維榛攝）

也有不少網友指出，可能是因為現金流以及偽券的問題，「 現金流、國稅局，這兩個就是答案了」、「收劵還要換現金」、「最大風險就是偽券」、「怕收到假的」、「新產品不會分真假」、「收到假的誰要扛風險」、「叫貨應該都是用現金，如果收了一堆3倍卷回來要怎麼叫貨」。

夜市是否收三倍券，各店家的做法都不一樣。台北廣州夜市以券換券，持200元三倍劵消費，可換1張30元抵用券；持500元三倍劵消費，可換3張30元抵用券。桃園觀光夜市、中壢觀光夜市、八德興仁花園夜市、龍潭觀光夜市，持200元三倍券，可兌換400元桃園夜市券。花蓮東大門夜市則推出多種三倍券套餐組合，1張200券最高吃300元。

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