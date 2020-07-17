用電量屢創新高怕缺電？王美花：太陽光電讓備轉容量達10%以上

▲台電表示，為因應持續攀升的夏季用電尖峰，中火1號機已於今(15)日上午併聯發電，惟台電仍會堅守中火「非空污季最多運轉9部、空污季運轉7部機組」的承諾。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

盛夏用電高峰，全台用電量日前創歷史新高，外界關注會否有缺電危機，經濟部長王美花今（17）日接受台北之音廣播專訪時表示，太陽光電今年五月時貢獻達4.6GW，貢獻5.6%至6%的備轉容量，推升本月14日用電量史上新高時，全台備轉容量仍有10.58%。

王美花表示，電力要足夠供應，是基本功，難度也很高，今年7月14日用電量達3780萬瓩創史上新高，但備轉容量還有10.58%，主要來自太陽光電的供應，像是正中午最熱的時候，同時也是用電最高峰，太陽光電貢獻5.6%至6%的容量，讓台電比較不擔心電力供應。

請繼續往下閱讀...

針對台電與中市府的中火爭議，王美花表示，中火1號機與2號機斥資改善空污設備降低用煤量，只要看1至10號機發出來有無符合環保標準是最客觀的依據，加上大力減煤、承諾最多只會啟動九部的情況下，沒道理不讓中火上線，而啟動2號機是為了調度、延長機器壽命，會在法律上維護台電。

▲經濟部長王美花。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

為兼顧能源轉型、再生能源增加及民眾穩定用電，台電必須讓電力系統在用電、發電供給之間分秒保持動態平衡，隨時維持60赫茲(Hz)頻率；過去當有突發電力變化，皆由大型發電機組輔助頻率控制，台電今天宣佈攜手民間企業打造「亞洲首例」電力頻率調整儲能系統。台電表示，此次跳脫既有蓋電廠買機組的運轉思維，結合民間儲能系統協助電網頻率自動控制，有如蓋了座「虛擬電廠」，1秒可提供15MW(百萬瓦)電力，調頻效果比大型機組更快上3至5倍，讓供電更穩定，還可提升既有機組運轉效率、減少空污排放。

另外，對於近期聯發科表現強勁，王美花也在受訪席間透露，聯發科軟體設計的Tool是向美國拿貨，因此不能違反規定供貨給華為，而台灣半導體產業供應鏈做得愈完整，就能帶動高階製造，希望提升為全球最重要的半導體基地，讓國外高階的設備廠、材料廠能來台投資。

台灣因為防疫得宜，未出現封城等狀況，讓國內今年經濟成長率預估將有1.5%正成長，王美花也表示，日前與外國貿易部官員聊天時，對方也表達對台灣的經濟仍有正成長「很羨慕也很崇拜。」

►就算爬到樹上！妳還是很美



►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身