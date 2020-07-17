3月股市觸底以來　股神巴菲特單靠蘋果就大賺400億美元

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）3月抄底，從蘋果大賺400億美元。（圖／路透社）

記者林鼎閎／綜合報導

巴菲特（Warren Buffett）有史以來最大的一筆交易就是大舉收購蘋果股票。自三月份市場觸底以來，波克夏公司持有蘋果的股份（現已佔其股票投資組合的40％）的市值增加了400億美元。這項投資幫助該集團度過新冠肺炎的衝擊，發揮了至關重要的作用，因為其業務的其他投資（包括保險和能源）都受到了非常大的影響。

投資如此高調的股票違反了巴菲特著名的價值投資原則。但是波克夏於2016年5月買入第一批1000萬股的蘋果股票後，在接下來的4年時間裡，巴菲特放棄了對科技股的厭惡，逆勢將持股增加到2.45億股，現在價值已超過950億美元。波克夏目前也已成為蘋果公司的第二大股東。

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CFRA Research一位研究波克夏的分析師Cathy Seifert表示：「如果巴菲特堅持只買入價值型股票，那麼他的投資組合就沒辦法有現在這樣的表現。總而言之，股東們會為巴菲特買入蘋果股票的決策鼓掌歡呼。」

僅在過去一個月中，蘋果公司股價就上漲了10%以上，2020年的漲幅超過了32%。

波克夏的股票投資組合主要集中在金融和消費者領域，之後該集團將其腳步投向了科技領域。現在，巴菲特將蘋果視為波克夏的第三大業務，僅次於其保險和鐵路業務。巴菲特此前曾表示，iPhone是一種對使用者來說「粘性」很高的產品，可將人們留在蘋果的生態系統中。

