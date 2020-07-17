朋友送比特犬當禮物...他卻拍性侵片po網　女朋友還幫忙掌鏡！

▲女子送比特犬給朋友，沒想到竟然發現性侵影片。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安納州一名男子被人發現性侵所養的比特犬，更變態的是還把過程拍成影片放在臉書，而掌鏡者竟然是他女朋友。淫穢影片被網路警察發現後進行起訴，因為人獸交以及侵犯隱私罪行被判入獄4年，對女友恐嚇、家暴等罪名另外被判入獄2年。

居住在安德森市(Anderson)的58歲男子摩根(Jerry Morgan III)，2019年平安夜女性友人凱瑟琳(Kathleen Dates)送了他一條比特犬作為禮物，沒想到2天後他便在臉書上po出自己性侵狗狗的影片，凱瑟琳發現後十分震怒，立即把受虐犬帶回家去。

法庭文件中顯示，影片是由摩根女友皮爾(Catrece Peel)所拍下，影片中還可聽到她的聲音，而當警方上門時，摩根辯稱沒有對小狗做出任何不軌的事，只是「洗過狗並弄乾」而已。凱瑟琳則表示，小狗被帶回家後表現十分奇怪，非常疲累每天一直在睡覺。

警方調查時發現，摩根除了虐待動物物還會對皮爾家暴，2019年11月對方想要報警時，他毆打對方並持刀割傷喉嚨，後來與檢方達成認罪協議，坦承自己犯下性侵動物、拘禁和家暴等罪行，不過皮爾卻在法庭上為他說話，希望法院能夠取消限制令也不要求任何賠償金，法院最後依皮爾願望取消限制令。

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