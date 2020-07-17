傳產第一家！台泥完成SBT減碳目標設定

▲台泥董事長張安平。（圖／《ETtoday》資料照）

記者陳心怡／台北報導

台泥（1101）重視環境永續，去年底主動承諾響應科學基礎減碳目標SBT（Science Based Targets），依照聯合國氣候小組IPCC科學家與國際能源署的方法學，制定減碳路徑，原本按規定提出後要在兩年內完成目標設定，而台泥今年4月就完成目標設定申請，比規定足足提早20個月，昨（16）日更經SBTi公告已經完成目標設定，成為台灣第一家完成減碳目標設定的傳產企業。

台泥的科學基礎減碳目標為：將2016年設定為基準年，承諾到目標年2025年，將範疇1（燃料使用）的溫室氣體排放強度減少11％。同時承諾在同一時期內將範疇2（耗電）的溫室氣體排放強度減少32％。為達成SBT減碳目標，台泥自2016年起已投資新增改造工程約3億元，未來預計再投入高達35億元。

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此次台泥透過參與SBT的過程，一邊參考國際減碳作法，一邊檢視自身的減碳數據，發現現行台灣法規之限制，讓產業減碳效率與國際有所落差，也是台泥下一階段將與公部門進一步溝通的重點方向。

SBT（國際科學基礎減量目標）是由碳揭露計畫（CDP）、聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）、世界資源研究所（World Resources Institute, WRI）與世界自然基金會（World Wildlife Fund, WWF）共同推動的減碳平台，目前全球總共有929家企業加入響應。

在全球建築材料分類中，也只有歐洲海德堡Heidelberg Cement AG、印度Shree Cement Ltd. ，和歐洲拉法基LafargeHolcim Ltd. 完成SBT目標設定，台泥為全球第四家，東亞第一家水泥企業加入。