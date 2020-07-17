華航集團搶攻國旅商機　五星主廚帶路、限量參訪園區獨家開賣

▲華航整合集團資源，全力搶攻國民旅遊商機。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

搶攻國旅商機，國籍航空龍頭整合集團資源邁大步！中華航空獨家推出一泊三食夏樂營，推出「華航園區參訪」與「五星主廚帶路」雙重體驗的主題式旅遊，首發團限量20名特惠價3988元起，希望帶給國人限量珍藏版旅遊回憶，以期挹注營運表現。

迎向防疫樂活新生活，國內餐飲、觀光逐漸回溫，面對航空客運市場短期內無法恢復，華航整合旗下華信航空、華旅旅遊資源，全力搶攻國旅市場商機，以期挹注營運表現。

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▲華航整合集團資源，全力搶攻國民旅遊商機。（圖／華航諾富特飯店提供）

華旅旅遊表示，針對不同族群客源提供兩天一夜的限量版主題式旅遊，包括參訪華航園區，一窺華航博物館與航務、空服訓練設施，了解機師與空服員工作背後的專業養成過程，晚間入住諾富特飯店體驗輕旅行的放鬆感，除了享用飯店美食之外，也可以搭乘機場捷運前往附近的購物中心，好好犒賞自己。

第二天隨著諾富特飯店五星主廚至竹圍漁港採買新鮮食材，回到飯店美食教室，透過主廚的分享並教授料理方法，一起與親友共享DIY手作樂趣，留下這一刻難忘的美食時光。

另外，配合國內安心旅遊，華旅也陸續推出擁抱大山大海的健行古道行程，享受森林公園的芬多精，體驗寶島臺灣大自然之美，提供消費者有別於傳統的吃喝玩樂行程。報名及詳細行程可參考華旅旅遊官網。

依據財報，華航6月營收為81.07億元，年減44.1%，其中6月航空貨運營收為69.1億元，客運營收為6.45億元，其他收入為5.52億元；累計上半年營收，588.97億元，上半年營收年減幅度為29%。

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