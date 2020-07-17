史上最近太陽特寫照曝光！表面閃著數十道「營火」...科學家驚喜：前所未有

▲SolO在6月中首次通過近日點，於距離太陽7700公里之處拍攝照片。（圖／翻攝自European Space Agency）

實習記者王詩晴／綜合報導

美國太空總署（NASA）和歐洲太空總署（ESA）於當地時間16日，發布一系列由太陽軌道載具（Solar Orbiter）所拍攝的太陽特寫照，是有史以來最接近太陽的影像。科學家還觀察到數十道微型閃焰（solar flare），這種微型閃焰被科學家稱作「營火」（campfires），是之前從未有人捕捉過的影像。

綜合外媒報導，《NASA》官方指出，美國太空總署與歐洲太空總署（ESA）合作，在今年2月9日發射太陽探測衛星SolO，展開一項為期10年的太陽之旅計畫。6月中旬首次通過近日點，距離太陽7700公里，隨後展開磁訊號觀測，並且在16日將接近太陽表面、前所未見的自然現象照片傳送回地球。

美國太空總署科學家霍利·吉爾伯特（Holly Gilbert）表示，「這些太陽照片是我們史無前例獲得最接近的照片。這些驚人的圖像將幫助科學家們研究太陽大氣層，這對於理解其如何驅動地球附近和整個太陽系的太空天氣非常重要。」

歐洲太空總署太陽軌道載具項目專家丹尼爾．米勒（Daniel Müller）說到，「我們真沒有想到那麼快就能有如此出色的結果，第一批傳回來的照片超乎我們的期待，這些圖像對太陽軌道載具的研究發展是一個好的開始。」

▲科學家透過太陽軌道載具（Solar Orbiter），拍攝出史無前例最近太陽照，而白色箭頭所指著的就是「微型閃焰」。（圖／取自美國太空總署NASA）

比利時布魯塞爾皇家天文台（Royal Observatory of Belgium in Brussels）的天體物理學首席研究員大衛·伯格曼斯（David Berghmans）指出，在這系列影像中，太陽的表面點綴著數十道「微型閃焰」，科學家稱其為太陽的「營火」，這是之前從未有人捕捉過的影像。

科學家們目前尚不清楚這些「營火」是甚麼，但推測有可能是微小爆炸產生的「極微閃焰」（nanoflares），或是能加熱太陽外氣層的微小火花，但還需要更多測量才能確定。伯格曼斯表示，「營火」比起可從地球上觀察到的太陽閃焰，還要小好幾百萬倍。

據了解，「太陽軌道飛行器」配有10台儀器，主要任務是研究太陽兩極地區，將有助於科學家了解太陽風的起源，以協助改善對太陽風暴的預測。