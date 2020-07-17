經長王美花自曝用這款工具領三倍券　願與北市府合作振興經濟

▲經濟部長王美花。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部長王美花今（17）日表示，振興三倍券前天正式上路，領取紙本券的民眾昨日累積已達527萬6937人，她在接受廣播專訪時自曝領取方式，是選擇電子支付工具綁定，強調數位綁定不僅免去排隊之苦，還能抽電動機車、圓山大飯店住宿券等大獎，呼籲民眾踴躍選用。

經濟部長王美花今天接受台北之音「周玉蔻嗆新聞」專訪，有關紓困、三倍券發放情形與振興經濟，均為外界關注焦點。

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為了搶攻三倍券的消費商機，王美花指出，地方政府一直在加碼，商圈也一直在加碼，大家全力促進消費，主持人周玉蔻接著詢問，有地方政府祭出豪宅、黃金等抽獎，台北市是不是在振興經濟方面敬陪末座？王美花回應「主持人的評論不予置評」，但經濟部很樂意與台北市政府合作。

▲振興三倍券自7月15日起即可正式消費。（圖／翻攝自三倍券官網）

王美花表示，三倍券目前領券超過529萬人次，「效果是好的，非常好，」而政府為了發放三倍券事前做了很多準備工作，包括郵局1000多個據點提供貼心服務，提供椅子、搭設棚子遮陽，不少排隊的長輩邊聊天邊等候領券。

受到新冠肺炎疫情影響，往年出國人潮今年只能留在國內消費，王美花說，不少人因此發現台灣很多地方值得去享受，針對如何與觀光局配合行銷方面她「很用力」，認為觀光軟實力如何提升還有很多進步空間，經濟部管轄餐飲、商圈及夜市，像是觀光區要乾淨，讓年輕人走進老店，有很多可以做。

目前台北國際型飯店住房率無法提升，因為自由行不夠填補國際觀光客的缺口，生意受到較大影響，王美花也向民眾喊話，台北市內的國際觀光飯店有不少優惠，結合新北市周邊景點適合二日遊，反向可吸引中南部的民眾來體驗台北，值得一推。

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