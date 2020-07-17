中芯登A股揭「紅色晶片國家隊」序幕　謝金河：對台半導體業衝擊正式開始

▲中芯國際登陸A股科創版，首日股價收漲202%。（圖／CFP）

記者王曉敏／綜合報導

中國大陸最大晶圓代工廠中芯國際昨（16）日正式登陸上海科創板，開盤股價狂飆245.96%，不過同一日，中芯國際在港股價逆向急挫，一度跌逾25%。對此財信傳媒董事長謝金河表示，中芯掛上科創板是「紅色晶片國家隊」的序幕，對台灣半導體產業的衝擊也正式開始。

中芯國際昨日登陸A股科創版，開盤股價就暴漲逾245%，總市攀升至人民幣6780億元，成為A股市值最高的半導體公司，更有大陸券商稱中芯國際比「A股股王」貴州茅台更珍貴，預言未來估值將超越台積電。

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「中芯只花了45天就完成所有IPO程序，」謝金河稍早在臉書貼文指出，中國傾舉國之力扶植半導體國家隊中芯國際在科創板上市，這次集資招股以超額認購上限發行19.28億股，發行首日收盤漲幅達202%，單日成交金額479.67億人民幣，創下10年新紀錄，「這可以看出中國股民對中芯的熱切期待。」

不過同樣的中芯國際，同一日在香港股市卻是兩樣情。中芯周三股價在港股已經大跌8%，昨日開盤雖一度上漲2.2%，但隨後急轉跌，盤中跌幅最高達28%。

中芯國際去年全年營收244.12億港元，本業虧損25.96億，淨利17.5億港元，謝金河指出，「可以看出中芯國際的獲利完全來自國家補貼。」

「過去中國以國家補貼的策略扶持了面板，把南韓，台灣的面板產業打得落花流水，」謝金河寫道，「補貼LED、太陽能產業，幾乎顚覆整個產業秩序，最後整個產業都趴在地上。」

謝金河表示，這次美中角力，所有焦點都在半導體，中國建立紅色晶片供應鏈，下手之重，一定勝過面板、太陽能及LED，這次中芯國際更是重中之重，中芯掛上科創板是這次紅色芯片國家隊的序幕，對台灣半導體產業的衝擊也正式開始。

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