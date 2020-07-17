少年嗑多汁肉餅咬到硬塊　吐出驚見「烤熟人類手指」！

▲桑托斯的母親氣得馬上報警處理。（圖／取自gruporioclarosp）



記者王佩翊／綜合報導

巴西一名14歲少年維特桑托斯（Victor Santos）11日吃了一塊來自一間外送餐廳的肉餅，誰知道吃到一半卻突然咬到硬塊，等他吐出來之後才赫然發現，混在肉餅裡的竟然是一隻「人類的手指」。當桑托斯將手指吐出來時，指甲都還牢牢地黏在上面，桑托斯因此連日做惡夢。店家事後稱，日前店裡廚師的手指頭不小心被絞肉機絞斷，但因為太過混亂，當下並未找到斷指，怎知竟是混到肉餡裡。



根據當地報導，桑托斯38歲的母親艾利桑潔拉（Elisangela）表示，他們11日在一間餐廳Companhia da Esfiha叫了外賣，包含披薩和肉餅，沒想到正當一家人開始享用美食時，14歲的兒子桑托斯卻突然咬到一塊「硬硬的」肉塊。當桑托斯吐出來後，卻發現他咬到的東西竟然是一隻約莫兩公分長的人類手指，指尖完整到甚至連指甲都還清晰可見，而經過高溫地烘烤，這隻斷指竟還發白。

▲桑托斯因為咬到人肉，已經做了好幾天惡夢。（圖／取自gruporioclarosp）



看到這塊被烤熟的手指，桑托斯嚇得當場尖叫，此後更是不斷做惡夢，艾利桑潔拉當場氣得報警，警方也馬上前往該店進行調查。Companhia da Esfiha的負責人愛德華多（Eduardo do Carmo Santos）向警方坦承，9日當天，自家廚師在處理義大利香腸時，意外地將自己的手指截斷，當場血流如注。店家發現後，隨即將這名廚師送往醫院治療，不過由於當下情況混亂，大家在食物、地板以及絞肉機內都沒發現斷指。



事發之後，該店家暫停營業了幾天，但並未向當地健康與安全部門通報此事，在11日重新開張，對外營業。而無辜的桑托斯一家人正是在重新營業的第一天，向這家店訂購披薩與肉餅。



當地的消費者保護協會與健康安全專家小組已經前往該店面進行稽查，政府也下令停業。Companhia da Esfiha因不符合法規恐將支付巨額罰款，除此之外，還將面臨一系列的刑事控告，包含危害未成年與員工的生命安全。目前法醫研究所已經收集了相關證據，作為刑事訴訟審查的一部分。

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