3週大女嬰嗆奶窒息！警「拍一下」救回　3分半驚險影片曝光

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

美國密西根州史特靈高地一名母親因為女兒嗆奶意識不清，焦急報案尋求協助。警員馬采耶夫斯基（Cameron Maciejewski）到場後，先是冷靜安撫家屬，並輕拍了一下女嬰的背部，迅速救回一條寶貴的小生命，而這一幕也全被警車上的行車記錄器拍下。

▲馬采耶夫斯基機警救回嗆奶的女嬰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

史特靈高地（Sterling Heights）警方14日在臉書PO文表示，一名母親9日發現3週大的女兒被奶嗆到，幾乎沒有意識、呼吸困難，嚇得趕快打電話報案，因為實在太過焦急，警車才剛抵達，她與家人就抱著孩子衝向警員，一度哭到崩潰。

警員馬采耶夫斯基冷靜請母親先將嬰兒交給他，由於當時已經入夜，只好抱到警車前方利用車燈照亮觀察，在得知呼吸困難的原因是嗆奶之後，立即將寶寶翻成正面朝下，輕拍一下背部並順利清除異物。

▲警方PO文表揚警員。（圖／翻攝自Facebook／Sterling Heights Police Department）

母親聽到寶貝女兒發出哭聲，終於鬆了一口氣，整個人癱坐在地上跟著大哭。幸好，寶寶送醫治療之後已經沒有大礙，而這驚險的3分半鐘救援過程也被警車上的行車記錄器拍下。

許多網友看完影片之後，大讚馬采耶夫斯基反應迅速、冷靜，不僅救了孩子，還協助安撫焦急的家屬。面對各界的讚美，他謙虛表示，一切都要歸功於平時的訓練，才能在遇到事情的當下做出正確的判斷。