5歲弟海邊遭3男孩輪流性侵！重傷以直升機送醫　嫌犯「最大才13歲」

▲ 5歲男童遭多人輪流性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲昆士蘭北部日前發生一起驚悚案件，一名年僅5歲的男童在一處偏遠海灘遭3名年齡介於10至13歲的青少年輪流性侵，傷勢嚴重到必須以直升機緊急運送到500英里（約804公里）外的凱恩斯醫院（Cairns Hospital）治療。

根據《太陽報》，這起事件發生在昆士蘭州約克角半島西北海岸的納普拉納姆鎮（Napranum）。當地警方發言人表示，3名10歲至13歲的男孩被控於1日性侵5歲男童，將依《青少年司法法》（Youth Justice Act）規定處理。

當地居民表示，這起令人震驚的案件使好幾個家庭四分五裂，也讓15年前一起性犯罪案件重新浮上檯面。消息人士向《澳洲人報》透露，「關於這件事的過程存在很大的爭議，為鎮上帶來很大的問題。這種事已經不是第一次發生了。」

納普拉納姆鎮以南約25英里（約40公里）的奧魯昆郡（Aurukun）2006年曾發生類似案件，一名10歲女童遭9名年齡介於13至25歲的男性輪流性侵。女童據報患有輕度智能障礙，母親酗酒。

儘管9名男性都承認性侵，法官仍宣稱，受害者「可能同意」與他們發生關係，免除他們的牢獄之災。法官還表示，他們都在貧困中長大，受到社區其他的身體虐待及性虐待，同樣也是受害者。

最終這起事件沒有任何人被定罪，激起全國憤怒情緒。時任澳洲總理陸克文（Kevin Rudd）對這項裁決表示憤怒，「我對今天報紙上有關此事的報導感到厭惡與震驚。對於對婦女、兒童的暴力及性暴力，我抱持零容忍的態度。」

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