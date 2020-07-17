美國「日增7.7萬確診」再破紀錄！佛州單日死亡創新高　口罩令吵不停

▲ 在疫情嚴重的佛州，到迪士尼遊玩的民眾戴上口罩。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

部分國家新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩之際，美國狀況不見好轉，累計356萬人感染，其中13萬人死亡。16日全美至少通報逾7.7萬起確診病例，7月以來單日增幅7度突破6萬。死亡人數也持續飆升，達到6月以來最高紀錄，亞利桑那州、加州、佛州和德州災情慘重。

美國為全球疫情最嚴重的國家，本月7日以來，日增確診人數都在6萬例上下，10日通報6萬7800例，創下歷史新高，未料16日突破7萬例。《路透社》統計，美國6月平均日增病例數為2.8萬例，7月至今已經飆升至5萬7625例。

全美50州有多達30州7月病例日增幅都創紀錄，且和過去2周相比，幾乎所有州的確診病例都呈上升趨勢。《路透社》分析，若佛州是一個國家，將在一天內成為繼美國、巴西及印度以後，全球日增病例最多的國家。

佛州16日通報156人死亡，為本周第2次打破單日死亡個案新高，也是本周全美單日死亡人數最高的前10州之一。其餘9州則為愛荷華州、阿拉巴馬州、亞利桑納州、猶他州、奧勒岡州、德州、夏威夷州、蒙大拿州及南卡羅來納州。

▲ 川普日前終於戴著口罩公開露面。（圖／路透）

美國國家衛生研究院主任佛奇（Anthony Fauci）先前警告，若美國人不團結一致，採取必要措施以阻止病毒傳播，日增病例可能很快會超過10萬人。但美國人對重開校園及企業、在公共場合戴口罩等問題的分歧日益加深。

美國超過半數的州都發布口罩令，但抵制聲浪不減。阿肯色州過去對口罩規定寬鬆，但共和黨籍州長賀勤森（Asa Hutchinson）16日宣布，即日起民眾在公共場合必須戴上口罩。科羅拉多州長民主黨籍州長波利斯（Jared Polis）過去也曾質疑口罩令可行度，但16日同樣祭出這項規範。

儘管如此，仍有人認為，強制戴口罩侵犯個人自由。喬治亞州州長肯普（Brian Kemp）本周便宣布，將暫停所有有關配戴口罩的地方規定，僅「強烈鼓勵」民眾使用。他16日更提起訴訟，挑戰該州最大城亞特蘭大市市長波托斯（Keisha Lance Bottoms）要求所有進入該市的人配戴口罩的規定。

▲ 川普要求重啟校園，引發正反論戰。（圖／路透）

另一方面，德州達拉斯衛生官員16日宣布，8月17日新學期開始後，該市公私立學校前3州將實施遠距授課。其他幾個較大的學區也不顧川普政府壓力，宣布新學期將採線上教學。白宮新聞秘書麥肯阿尼（Kayleigh McEnany）當天則重申川普觀點，即學校必須在秋季開學，「他的意思是全面的開放，孩子們每天都能在學校上課。科學不應該成為阻礙。」

川普近來將重新開放公立學校視為連任之路的關鍵，部分原因是為吸引郊區選民，尤其是對他越來越不滿的女性民眾。他曾表示，各學區必須提供完整的課表，且若學校不遵守規定，將削減資金。但路透／益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，僅1/4美國人贊成學生在秋季重返校園。多達4成學生家長表示，若學校重開，他們可能會讓孩子待在家中。

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