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經濟部紓困3.0鎖定製造業　王美花：預算額度待行政院下周拍板

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▲經濟部長王美花今（17）日表示，第三季的「紓困3.0」預計鎖定製造業和會展業。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

▲經濟部長王美花今（17）日表示，第三季的「紓困3.0」預計鎖定製造業和會展業。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者林淑慧／台北報導

行政院長蘇貞昌日前於行政院會裁示，將再加碼近兩千億元紓困特別預算，經濟部長王美花今（17）日表示，第三季的「紓困3.0」預計鎖定製造業和會展業，同樣比照既有紓困措施，以營業額衰退五成為門檻，紓困金額待行政院下周拍板，經濟部將積極為製造業爭取預算。

經濟部長王美花今天接受台北之音「周玉蔻嗆新聞」專訪，有關紓困、三倍券發放情形與振興經濟，均為外界關注焦點。

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針對紓困3.0的預算額度，王美花表示，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」之前已經修正通過可視疫情需要，最多可再增編2100億元特別預算，因此不需再修法，只要新增的特別預算送立法院審議；至於財源，主計總處預定全部舉債支應，最後由院長政策決定。

經濟部已於端午節連假期間找了多個「受困產業」來了解下半年接單情況，王美花指出，第三季的「紓困3.0」預計鎖定製造業和會展業，目前先框定七、八、九月，若經費允許才會談第四季，看能不能和企業一起「養員工」。

在商務客入境方面，王美花說，非常多製造業和商務人士把各種案例提到經濟部，其中例如離岸風電需要很多外國人進出協助，將視案件重要性與指揮中心溝通，研究是否能先以特殊個案方式審查，再看未來有無可能變成通例。

另外，針對經濟部推動產業升級的進程，王美花指出，五加二產業的主軸仍將持續，蔡英文總統提到的六大核心產業中，過去針對醫療防疫物資的準備較有著墨，而台灣半導體的供應鏈做得愈完整，就能帶動高階製造，希望提升為全球最重要的半導體基地，讓國外高階的設備廠、材料廠能來台投資。

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