5歲童開誠實商店「一夜被搬光錢箱、貨物」　沮喪問媽媽為什麼

This is Harry - he is 5 and runs a little honesty shop near to my Saleroom. Someone has stolen his money and his stock. They will probably be too ashamed to return either but if they get to read this I hope it costs them a few nights sleep. pic.twitter.com/p11jqZZB3y — Philip Serrell (@PhilipSerrell) July 14, 2020

記者黃翊婷／綜合報導

英國5歲男童克萊爾（Harry Clare）在伍斯特郡莫爾文開設一間誠實商店，販賣一些雞蛋、羊奶、肥皂等物品，平均每天可以賺到10至15英鎊，沒想到店裡的錢箱突然在一夜之間被偷了，讓小小年紀的他非常沮喪。附近的古董商見狀，立即在推特PO文請大家幫忙，意外掀起全球網友關注以及支持。

▲克萊爾在父母經營的露營地擺攤。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

綜合《BCC》等外媒報導，克萊爾的雙親以出租露營地賺錢，他從小幫著母親一起照顧飼養的30餘隻雞和羊，後來看到一本關於銷售員的書籍，靈機一動決定自己來擺攤做生意，今年3月就在營地旁邊開設一間小小的誠實商店。

克萊爾會在每天上學前撿拾一些雞蛋、榨取羊奶，等到晚上再來結算收入，平均一天可以賺到10至15英鎊（約新台幣369元至553元），但就在本月14日的時候，家人們發現商店裡的錢箱不見了，販售的商品也通通被偷，讓他十分沮喪。

▲克萊爾平時會自己去尋找可以販賣的商品。

克萊爾的母親提到，兒子真的非常喜歡那間商店，每天都會去看看狀況，「他不懂為什麼有人會把商品偷光，店裡幾乎被搬空，只留下桌子和招牌」，目前她正在尋找可以幫小店舖補貨的東西，也希望小偷不要再來了。

當地古董商瑟雷爾（Philip Serrell）得知消息後，在個人推特PO文替克萊爾抱不平，沒想到意外獲得廣大網友支持。還有網友直接以實際行動力挺，「雖然我不住在附近，但可以想辦法買一些雞蛋捐給克萊爾，請告訴我如何付款吧」、「絕對不能寬容這名小偷」、「希望克萊爾重新振作起來，你現在可是『明星』了」。