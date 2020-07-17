Netflix內容長升官「共同CEO」　Q3預期新訂閱用戶成長減緩

▲Netflix創辦人兼CEO哈斯廷斯(左，Reed Hastings)，以及內容長兼共同CEO薩蘭多斯（Ted Sarandos）。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

Netflix於美東時間周四（16日）宣布，內容長薩蘭多斯（Ted Sarandos）正式升任共同執行長（CEO），繼續和創辦人哈斯廷斯（Reed Hasting）並肩為影音串流事業打拚。

20年前從美軍退役的薩蘭多斯，在此次升任共同執行長以前，早已是Netflix戰功彪炳的人物，他負責公司每年60億元的年度預算，並帶領公司在2016年取得54項艾美獎提名的成績。此外哈斯廷斯也將產品長彼得斯（Greg Peters）升任到共同執行長的類似職位。

Netflix估計第3季訂閱用戶成長在疫情期間，將會比華爾街預期的還要低，而此消息令該公司的股價在盤後交易中下跌9.5％。

分析師普遍認為，Netflix在7至9月尚未脫離疫情的第3季中，能吸引到全球530萬新付費用戶加入，但Netflix本身的預估僅有250萬新付費用戶。而分析師表示，這代表投資人並不喜歡公司提出的稍嫌孱弱的未來願景，而且也預期疫情把人們鎖在家中的時間已經接近尾聲。