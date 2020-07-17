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巴西破200萬確診7.5萬死！專家批「總統是疫情嚴重主因」　全球近59萬死

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▲▼巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）宣布自己確診新冠肺炎（COVID-19），突然拿下口罩對著記者們比讚。（圖／路透）

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）宣布自己確診新冠肺炎（COVID-19），突然拿下口罩對著記者們比讚。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

2019新型冠狀病毒（COVID-19）繼續在美洲肆虐，巴西累計確診數已突破200萬例，死亡人數則是超越7萬5000人；巴西疫情自5月下旬開始以1天超過1000例的速度成長狂飆，不到2個月，已成為全球第二大染疫國。截至台灣時間17日上午5點30分，全球確診近1369萬例、近59萬死。

巴西前一日累計確診數為196萬6748例，巴西部長於當地時間16日表示，確診已來到201萬2151例，單日增加4萬5000人染疫；累計病死數則從7萬5366人，攀升至7萬6688人。

由於巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）自疫情初就不斷忽視其嚴重性，如今自己也被幕僚傳染，相隔一周複檢仍呈陽性，必須待在家中隔離，許多國內專家痛批他的怠慢鬆懈，整個人一直處在「否定階段」，是巴西成為致命疫情風暴中心的主因。他們批評他領導無方，政府跨部門間嚴重欠缺合作，州政府和市政府也無積極作為，其中有些甚至不管專家建議，匆匆提早解封。

美國當前累計確診355萬6403例、13萬8141死；印度累計96萬8876例確診、2萬4915死；俄羅斯累計75萬1612例確診、1萬1920死；祕魯34萬1586例確診、1萬2615死。

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