「中國在進行經濟閃電戰」　美司法部長批美企：為短期利潤屈服

▲美國司法部長巴爾（William Barr）批評，美企甘為錢被利用。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓16日專電

美國司法部長巴爾今天抨擊美國企業為短期利潤屈服於中國，讓自己成為擴大中國影響力的馬前卒。他呼籲美國企業團結一致對抗中共腐敗獨裁霸權。

巴爾（William Barr）今天在密西根州福特總統博物館（Gerald R. Ford Presidential Museum）演說，這是繼白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）與聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）後，第3場美國政府高層針對中國所發表的強硬演說。

巴爾表示，中國正在進行一場經濟閃電戰（economic blitzkrieg），這是一項侵略性、精心策劃、整個政府乃至於整個社會的運動，以搶佔全球經濟制高點，並超越美國，成為世界一流的超級大國。

巴爾指出，中國的「中國製造2025」透過掌握機器人技術、先進資訊技術、航空與電動汽車等高科技產業的統治地位，對美國科技領先地位構成真正威脅。中共政權也利用匯率操縱、關稅、配額、國家主導戰略投資與收購、竊取與強迫轉移智慧財產權、國家補貼、傾銷、網路攻擊與間諜活動等一系列掠奪性與經常性非法策略，以取得優勢。

他也警告，美國在像是稀土材料、醫療防護設備、藥品等部分領域過於依賴中國，與中國有關的駭客也鎖定美國大學與企業，試圖竊取2019冠狀病毒疾病（Covid-19）治療與疫苗的相關技術。這些例子清楚表明，中國統治者的最終野心不是與美國進行貿易，而是襲擊美國。

巴爾抨擊美國企業為了短期利潤屈服於中國的要求，甚至以犧牲美國的自由與開放為代價，這樣的例子不勝枚舉。他以美國自豪的電影市場為例表示，好萊塢現在定期自我審查以討好中共，因為中國已經成為全球最大票房市場，並對外國電影採取配額制，加上好萊塢也越來越依靠來自中國的資金。

不光好萊塢，巴爾指控美國科技大廠也同樣屈服於中國，成為中國影響力的馬前卒，Google、微軟（Microsoft）、雅虎（Yahoo）與蘋果（Apple）都表明樂意與中共合作。美國司法部也看到越來越多中國官員與其代理人和企業高層接觸，誘使他們擁護中共偏好的政策與行動。

對於臉書（Facebook）、Google、推特（Twitter）等企業在港區國安法推行後，拒絕港府對於提供用戶數據的要求，巴爾表示，希望能看到企業言出必行，若這些企業能團結一致，將能為其他美國企業對抗中共腐敗獨裁政權提供榜樣。