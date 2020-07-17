誤打誤撞買台積電！護理師逛到「小資女愛蜜莉」書　意外成為高勝率投資人

圖文／鏡週刊

護理師余如盈，因為工作及成長背景，讓她對錢相對沒有安全感，畢業時因不甘只領3萬多的薪水過日子，積極想找業外收入，當時誤打誤撞買了張台積電，短時間賺進半個月薪水，從此對股市深深著迷。但投資路並不好走，也曾聽信投顧老師買股慘虧，如今她因為不貪心、腳踏實地的性格，意外成為高勝率投資人。

「不貪心，紀律操作，這是她能夠每月從容從股市提款的原因。」余如盈的老師、投資圈知名的權證小哥這樣說。

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特別是在資金控管上，余如盈堅持三大原則：資金池遠保持在10萬元水位，不會因為獲利就放大；嚴格控制10%停損；不買超過3檔股票，同產業也只會挑1檔。

這些條件，說起來容易，但能夠有紀律的執行，完全歸功於她想賺錢、對錢也比較沒安全感的性格。

余如盈笑說，自己會接觸股市，其實是誤打誤撞。10多年前護理科畢業的她，不甘於只領3萬多薪水，滿心想賺更多的錢，某天無意間在便利商店看到小資女愛蜜莉的書，開啟她去開戶的念頭。

「剛畢業時我只認識台積電跟鴻海。」余如盈回憶說，某次看到張忠謀在電視上談話，覺得這個老董很實在，決定拿出工作辛苦存下的錢，買進人生第一張股票—台積電。「當時買在60塊，最後賣在80多塊，覺得股市真的很神奇，看著價格上上下下就可以賺錢了。」

不過，之後買股票一直都是大賠小賺，加上身邊朋友根本沒人懂股票，沒人能請教，她開始聽投顧老師報的明牌，最後慘遭倒貨，從此她徹底體悟，交易最重要的是相信自己，「世上沒有明牌這件事。」

「我對賺錢格外地執著，所以才會這麼努力想找方法吧。」余如盈說，可能是自己從小在單親家庭長大，對錢沒安全感，加上長期在重症病房工作，經常面對病患家屬因為經濟關係對醫療資源的取捨，有另一番警醒，「錢雖不是無所不能，但沒錢萬萬不能啊！」她感嘆說。

余如盈投資小檔案 出生：1985

畢業：輔英科技大學護理科

現職：護理師

投資資歷：10年

操作工具：股票、期貨

婚姻：已婚

投資座右銘：停損比停利重要，留得青山在、下次再報仇。



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