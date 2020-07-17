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台達電推出「數位線上展覽」！提供5G及IoT邊緣運算等互動體驗

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▲台達歐洲、中東及非洲（EMEA）區總經理Dalip Sharma分享台達電數位線上展覽的亮點產品。（圖／台達電提供）

▲台達歐洲、中東及非洲（EMEA）區總經理Dalip Sharma分享台達電數位線上展覽的亮點產品。（圖／台達電提供）

財經中心／台北報導

台達電推出「Pioneering Energy-Efficient Infrastructure Technologies」為主題的線上數位展，互動展示能應用於5G與IoT邊緣運算、電動車充電和智能製造的創新方案及產品。

台達電表示，全新推出的SmartNode預製模組化資料中心基礎設施解決方案，能協助客戶快速、彈性建置資料中心，滿足5G及IoT邊緣運算大趨勢下的設備需求。

請繼續往下閱讀...

UFC200電動車直流快速充電樁，能提供最高200 kW的充電輸出，可同時為兩輛電動車直流充電，適用於充電站和車隊管理等應用。台達也將於線上展出可讓客戶在數位平台規劃製造流程的DIAStudio智能機台建置軟體。

台達歐洲、中東及非洲（EMEA）區總經理Dalip Sharma表示，當前全球疫情未歇，台達打造的數位展覽不僅是疫情中完整展示台達尖端高效基礎設施技術的理想平台，同時也是一種環保永續的展覽方式，具體呼應「環保、節能、愛地球」的經營使命。

Dalip Sharma說，「在數位展覽中，我們重點展出最新的SmartNode、UFC200、DIAStudio等方案，這也展現了在瞬息萬變的世界中，台達仍能保持靈活，不斷滿足客戶需求。」

台達EMEA區推出的數位展覽重點產品為：SmartNode因應5G與IoT邊緣運算趨勢的模組化資料中心基礎設施解決方案，隨著數據傳輸量增加、對低延遲的要求增高，市場對於能快速建置、輕鬆安裝的預製型、一體化資料中心的需求也日益增加。

台達的SmartNode模組化資料中心基礎設施解決方案符合Tier II和Tier III架構並具有快速建置的特性，因此適合於邊緣運算、物聯網和有低延遲要求的應用（如自動駕駛、遠距醫療保健和OTT媒體服務）。

UFC200 – 200 KW電動車直流快速充電樁：新一代電動乘用車、電動卡車和電動巴士需要充電速度更快、功能更強大的充電系統。台達UFC200具備最高可達200kW的充電輸出，並能同時為兩輛車各提供100kW輸出功率的直流充電，為充電站營運商（CPO）和車隊管理提供了理想的解決方案。此外，UFC200搭載7英寸LCD顯示螢幕及觸控面板，並支援RFID和支付卡功能。

DIAStudio – 智能機台建置軟體（Smart Machine Suite）：DIAStudio智能機台建置軟體（SMS）從產品選型、程式編程到產品參數匯出皆在統一的平台，讓使用者可以快速有效開發機台系統。

台達電表示，DIASelector應用程式，能讓使用者為機台系統選取特定元件及產品；在部分工程步驟完成後，DIADesigner能接續處理後續的設計程序；DIAScreen接著讓使用者可以在PLC（可程式控制器）、HMI（人機介面）或文本顯示器之間共享標籤資訊，打造完整的操作界面。

 
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