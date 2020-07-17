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冷血淫狼姦殺20歲正妹　還逼女生生日當天為他口交！

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▲20歲正妹服務生邦克慘遭姦殺殺。（圖／ Stafford警方檔案照片)

20歲正妹邦克慘遭冷血淫狼姦殺。（圖／斯塔福德郡警方檔案照片)

國際中心／綜合報導

英國一名雙十年華的正妹邦克(Keeley Bunker)去年慘遭姦殺。跟她同齡的兇嫌史崔特(Wesley Streete)後來被捕，被控強姦和謀殺罪。此案本周在斯塔福德郡(Staffordshire)刑事法院開審，法庭上曝光了更多案情內容。

此案發生在去年9月18日。邦克當晚去欣賞饒舌歌手愛奇(Aitch)的演唱會，但演唱會後她卻失蹤了。她的家人等不到她回家，於是報警。

鎮第二天(19日)晚上9點左右，她的叔叔和員警在威金頓公園(Wigginton Park)一個池塘旁邊的灌木叢中發現了她的屍體。 她的褲襪和內衣部分被撕破。法醫後來證實，她是遭到勒斃。

證人指出，邦克是透過一群朋友，在演唱會當晚認識了被告史崔特。演唱會後，史崔特主動要送她回家。但她最後並沒有回到家。史崔特很快就遭到逮捕。最初他否認有性接觸，說他把女方送到她家附近後，雙方就道別了。

但後來他又有改口說，雙方在兩情相悅的情況下發生了性關係，但在握住她的脖子時失手殺死了她。但驗屍報告顯示，被害人曾劇烈掙扎要擺脫掐住她脖子的雙手。

除了本案之外，史崔特還另案被控兩項強姦罪、3項性侵罪和一項跟未成年人子發生性行為罪，涉及另外3名受害女性，史崔特全部不認罪。

周四(7月16日)，一名今年20歲的受害者出庭作證，指控史崔特4年前曾強迫她為他口交。此案2015年9月發生在她家裡。當天她在家裡舉行16歲的慶生派對。史崔特泰勒曾問她可不可以在派對結束跟她聊 一聊，她當時未置可否。

這名因法律原因無法透露其姓名的受害人作證說：「後來我進洗手間，坐在馬桶上。接著他走了進來，把門反鎖。當他轉過身來時，他的牛仔褲拉鍊已拉了下來。然後他用雙手抓住我的頭髮，用力往上扯，我痛得張嘴呼喊要他停手，但他反而將他那個東西塞進我的嘴裡。我用力反抗，但情況反而變得更糟……。」

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