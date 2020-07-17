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重要設施不斷「離奇自燃」！港口詭異大火燒7船　伊朗30天內8起爆炸火災

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▲▼伊朗布什爾省發生港口火警。（圖／路透）

▲伊朗布什爾省發生港口火警。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

伊朗南部布什爾省港口15日發生一起神秘大火，至少7艘船隻燒毀或受損，雖然沒有造成人員傷亡，但最近一個月內伊朗已有多處重要設施發生神秘火災或爆炸，包括敏感的濃縮鈾生產設施，引發外界揣測。

綜合外媒報導，伊朗近期一系列神秘爆炸火災案始於6月26日晚間，距離首都德黑蘭東南方30公里的帕爾欽軍事基地發生爆炸事件。伊朗國防部宣稱是基地內一個儲氣罐發生爆炸，但事故原因和相關細節仍未公布。

4天之後，德黑蘭一家SinaAthar醫院6月30日發生爆炸並引發大火，導致19人死亡、24人受傷，伊朗官方稱事故原因為天然氣外洩和醫療氧氣瓶爆炸所致。

▼德黑蘭一處醫療機構日前發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗,德黑蘭,診所,爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

之後，伊朗各地又發生一系列神秘火災，包括7月2日納坦茲在建的鈾濃縮設施發生火災與爆炸；7月4日伊朗胡齊斯坦省阿瓦士市發生變電站爆炸；7月7日晚間德黑蘭南部卡赫里扎克地區發生工廠氣爆。

此外，多家媒體還報導了7月7日阿爾達坎市發生核能設施爆炸事件，但被伊朗原子能機構嚴正駁斥。7月10日晚間，伊朗媒體又報導在德黑蘭西部發生爆炸但同樣遭當地政府否認。

伊朗法爾斯通訊社引述消防部門說法，7月12日伊朗胡齊斯坦省一處煉油廠發生火災，初步推測為燃料洩漏事故，但真正原因仍在調查。

次日，伊朗東北邊境附近的馬什哈德市13日也發生6個天然氣儲存槽起火爆炸事件，所幸未造成人員傷亡。據估計，過去1個月內伊朗至少已經發生8起重要設施火警事件。

至於15日發生這起港口火警，當地官員表示事故中沒有人員傷亡，雖然還不能確定起火原因，但起火點可能是建造玻璃纖維船體的船塢。

▼伊朗近期發生一系列神秘爆炸事件，包括帕爾欽軍事基地爆炸。（圖／翻攝自推特「@BabakTaghvaee」）

▲▼伊朗首都深夜驚天炸響！　網傳「核武基地」彈藥安置不當。（圖／翻攝自推特「@BabakTaghvaee」）

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