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理財周刊／招商引資　推動台灣產業升級轉型

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

受到中美貿易戰及新冠肺炎影響，台商回台設廠與日俱增，據投資台灣事務所統計，截至6月19日已有537家台商登記在案，投資金額已達1兆387億元，可創造近十萬個工作機會，產官學界一致認為這是台灣產業「轉骨」的大好機會，可帶動台灣產業升級轉型。

台商回台設廠 專人輔導產業製程升級

投資台灣招商引資，目前是由經濟部投資台灣事務所負責，營運長何坤松提到，過去二、三十年來，台灣產業外移嚴重，甚至有空洞現象，考量人工成本，外移的基地以中國大陸及東南亞為主，兩年前因為中美貿易戰，在關稅壓力下，廠商開始轉移生產基地，前行政院長、即現任副總統賴清德責成規劃台商回流方案，新冠肺炎疫情爆發，台廠都有認知，不要把生產基地過度集中在中國大陸，希望台商在選擇生產基地時，可以再度選擇台灣。

請繼續往下閱讀...

投資台灣三大方案，包含「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」、「中小企業加速投資行動方案」，內容雖以「5+2」為基礎，但是不限於五加二，像是高附加價值的零組件產業、供應鏈居於關鍵地位，或具有國際品牌行銷全球的廠商，皆可申請回台設廠相關優惠。

「有一些產業鏈已經慢慢回來，並產生帶頭作用」，以自行車產業來說，成車廠巨大回來，相關的零組件、腳踏車板變速器等也跟著回來，汽車零組件、網通電子也有這種現象，經過這五百多家台商的回流，整個產業鏈都會慢慢成形，「這是台灣一個轉骨的機會，我們把台灣最具優勢的半導體、IoT、5G、AI產業找回來，慢慢有些成效，而且已經擴及到航太、車用零組件等二線產業」。

何坤松表示，政府已經意識到台灣不能再走高度人工化的產業，因此，輔導廠商回流基本的條件是「產業製程升級為智慧化及自動化」，舉例來說，過去金屬機械業，需要大量人工、黑手，「這類廠商來申請方案時，我們會派專人輔導升級為自動化廠房、設備，投資台灣事務所是一個平台，外圍有很多專業的機構，如智慧辦公室、工研院、航太或車輛產業辦公室互相支援」，希望把產業引導到更高層次的領域。

政府編列預算 後端金融體系支援

政府挺台商回流，在後端金融體系有相對應支援，由國發基金會匡列五千億(受中美貿易戰影響之5+2產業)、八百億(根留台灣方案)，及信保基金匡列的一千億(中小企業)，做成三大方案。何坤松說明，一般人會有誤解，政府不是直接補助廠商，而是鼓勵銀行承接融資案，按廠商在跟銀行融資時，會產生兩種費用，一是手續費、二是利息，利息部分政府不補助，國發基金會及信保基金匡列補助是融資的手續費，依貸款額度，「大企業貸款一百億以上，補助0.1%；二十億到一百億，補助0.3%；二十億以下，補助0.5%，而中小企業可以拿到較高的乘數，無論貸款金額多少，都可以拿到0.5%的手續費補助」。

投資台灣事務所是一個單一的窗口，最主要是扮演協調的角色，何坤松說明，多數廠商需求，都有相對應的權責單位，並非事務所處理的範圍，以廠房來說，某一家公司希望提升新建廠房的容積率，但是地方政府有相關的容積規定，事務所邀請地方政府、廠商三方協調，後來這件事順利解決。另外，有一些廠商有供水、供電、天然氣的問題，相較於科學園區，少數地方工業區的基礎設施較不足，也是由投資事務所會同相關單位協調處理。

設攬才組爭取國際性專才

台商回流，帶動工業用地一波漲幅，工業用地到底夠不夠？何坤松指出，五百多家回流的台商，真正需要協助尋找廠房及用地的不超過十家，大部分還是利用過去遷移到中國大陸所留下的閒置廠房，或既有廠房加蓋提高容積率。

當然地方響應政府的三大方案，會解編一些新的工業用地，譬如，嘉義大埔美工業區已經開到二、三期，最近高雄橋頭科學園區劃設185公頃的產專區，台糖更在彰化以南增設九處產業園區，總開發面積1204公頃，預計提供843公頃用地供廠商建廠，「只要廠商不堅持某個方位，一般來說，都可以輕易尋找到符合需求的廠房用地」。至於是否平衡城鄉發展，何坤松強調，還是尊重廠商的決定，目前廠商的分布，以西部走廊為主，桃竹苗、中科、南科最多。

人才方面，除了協同勞動部，給予回流台商一定比例的外勞額度之外，投資台灣事務所設有攬才組，專門延攬外籍的專業人才，事實上，在新冠肺炎疫情爆發之前，事務所每年有三次會同投資處的攬才團到歐美日爭取國際性專才，或是和企業、工會合作媒合人才。針對本勞部分，經濟部、勞動部、教育部有一個次長級的會議，定期開會討論需求及方針，特別是疫情嚴峻，希望能夠結合廠商找出對策，讓應屆畢業生迅速就業。

轉移生產基地 政府加速吸引台商、外資來台

「貿易戰只是一個導火線」，投資台灣事務所是由投資業務處、投審會、招商中心三部會所組成，在貿易戰之前，三部會早有密切的交流，負責國外招商，因此，對外招商並非純然是貿易戰的關係，何坤松引用前經濟部長沈榮津的說法，「一家企業轉移生產基地，必定是經過縝密的評估，通常都是二、三十年不會改變，絕非短暫的三、五年，過去台商轉移中國也是二、三十年」，中美貿易戰、新冠肺炎，或未來可能有意想不到的情況發生，「廠商已經有概念，不會把生產基地放在同一個地方，以後中國大陸有、印度有、巴西有，台灣也有，供應鏈分散處理，台灣如此，美國、日本亦然。」過去沒有貿易戰，政府同樣招商引資、推銷台灣，「趁著這一波貿易戰、新冠肺炎廠商轉移生產基地，我們提出措施，希望加速吸引台商、外資進來台灣。」

三大方案之中，並不侷限外商投資，只要外商在台有設立公司或子公司，皆可以來申請，事實上，在這一波回流的台商名單中，也有外資持股比率超過百分之五十的廠商，特別注意的是，分公司因不具法人獨立的資格，目前還不予開放。

何坤松提到，三大方案初期的目標是二千五百億，投資台灣事務所二、三個月就達標，後來追加到五千億、八千億都如期達成，現在投資金額已來到1兆387億元(截至2020年6月19日統計數字)，目前首長已經不設目標，進一步嚴格要求落實執行方案，投資事務所每兩個星期有固定會議檢討落實狀況，大部分計畫都是三年、少部分五年，去年落實2255億，今年落實二千二百多億，預估年底總計落實5471億。

落實執行方案 積極對外商招手

「今年GDP的成長，貢獻最大的是I(Investment)」，按GDP=C+I+G+(X-M)，消費的部分(C)，因為疫情受到影響，進出口值(X-M)同樣不好，兩相抵減差異不大，政府的公共支出及減稅並沒有顯著的效果(G)，但是I可以增加很多，除了台商之外，投資台灣事務所更會積極對外商招手，像是Apple、FB等標竿企業，不管是研發中心或資料中心，期盼他們來台設廠，「不好說今年GDP會比去年好，但一定會是一個重要的數字」。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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