先探／財報讓生醫股回歸基本面

文／徐玉君

最近生技醫療產業股大回檔，尤其強勢的合一、中天、杏國、亞諾法…等，都以連續跌停態勢下殺，市場不禁要問，行情是否已經結束？其實除了漲高回檔的慣性外，半年報即將陸續出爐，生技基本面再度被打回原形，這是新藥股基本面與股價實質面的「圖文不符」，那麼接下來呢？ 檢視試劑業出貨狀況 營收半年報結算完成，從營收的角度推估第二季的獲利，是目前的操作方向，因此從近期股價表現相對抗跌或強勢的個股，都有業績基本面保護，而之前漲多的新藥股，則會因為沒有營收、虧損幅度因為臨床試驗費用的推進而增加，激情過後的冷靜，就是從檢視半年報後開始降溫，因此，行情結束了嗎。

先從防疫股看起，除了口罩、耳／額溫槍類個股之外，檢測試劑族群更是股價漲幅不遑多讓的一群，第一、二季陸續傳出獲ＥＵＡ緊急使用授權的公司，是否已經開始出貨，業績的表現如公司所言，這才是重點，筆者因此做了總體檢表（詳見圖表），從營收的角度來看檢驗這些試劑廠商的實際出貨狀況。

其實，從獲得ＥＵＡ緊急使用授權之前，就有檢測試劑公司因為產品率先獲得CE IVD認證即開始出貨，包括瑞基、普生，從瑞基的營收數據來看，第二季營收創下單季歷史新高紀錄，來到二．五七億元，年成長二三三．五％，累計營收三．八六億元，年增一三六．六％，顯然疫情開始之初，瑞基就開始出貨。

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只是瑞基第一季營益率大幅下滑，由前一季的三二．三％下滑至十八．五七％，第二季是否維持該數據，則有待觀察，首季ＥＰＳ僅○．三三元，第二季即便倍數成長，上半年ＥＰＳ也不超過二元，以目前的股價來看，回檔修正也是在預料之內。

普生亦於三月完成COVID-19試劑套組研發生產，並小批量出貨東南亞及中東地區，四月獲歐盟CE IVD認證後，全力出貨，五、六月連續創下歷史新高，且是以倍數成長，法人機構甚至大幅預估年度獲利，不過在此之前，普生都是虧損狀態，半年報令人期待，也因此至今，股價仍維持在二百元以上價位，一旦數字出來，是否符合法人預期及公司出貨展望，可以持續觀察。（全文未完）

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