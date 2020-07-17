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先探／精技、精聯躍進　瑞昱葉家助陣

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（圖／先探投資週刊 提供）

老牌資訊通路商精技，靠著紮實穩健的經營理念在紅海市場中屹立不搖，旗下精聯改選董事，更意外掀出老董葉國筌與瑞昱創辦人葉佳紋的多年好交情。

文／王宜弘

六月二十三日，繁忙的超級股東會旺季尾聲，公開資訊觀測站中悄悄出現了一份公告，雖沒引起太多的注意，卻牽涉了至少三家上市櫃公司的合縱連橫，後市的發展頗值得玩味。

一紙公告牽扯三家公司

請繼續往下閱讀...

這份公告揭露了一家上櫃的手持工規電腦品牌業者精聯董座的異動，由原來的葉國筌改由弘憶國際董事長葉佳紋出任。談起葉佳紋，來頭可不小，乃是最近台灣資本市場當紅炸子雞、也是台灣重量級ＩＣ設計公司瑞昱半導體的創辦人。

不過，讓人好奇的是，一家國內重量級的ＩＣ設計公司，與一家中小型的工規手持電腦品牌商到底有何淵源？而這個人事的安排，又透露著什麼樣的玄機？這個就要從精聯的母公司─精技以及精技董事長葉國筌開始談起。

原來，葉國筌與葉佳紋在二○多年前即是政大企家班的同學，雙方因同窗而成至交，而葉佳紋一九八九年成立的闊德工業，後來也成為精技的大股東與董監事成員，握有精技逾五％的股權，後來精技在二○○八年將內部製造部門「自動資料收集器產品事業群」分割獨立成為精聯電子，闊德工業也順勢成為精聯的股東，葉佳紋可說是葉國筌長期支持者。

精聯董事改選透玄機

然而，因為這樣的好交情而衍生出的長期投資關係，到了今年精聯董事全面改選而有了變化。首度實施審計委員會制度的精聯，在總計九席的董事席次中，除了三席獨立董事之外，形成由精技與闊德工業各指派三席的局面，這與之前由精技掌握主要董事席次，闊德工業占有一董一監的局面有很大的不同，尤其，股東會後的董事會中，葉佳紋被推舉成為新任董事長，更是取代了長期擔任董事長的葉國筌。

根據精技與精聯的說法，葉國筌退位精聯董座職務，主要是基於世代交替的考量，而葉國筌也得以專注在精技的經營發展中。不過，話雖如此，如果從葉佳紋的角度來看，在出任精聯董座職務之後，要如何透過自身過往成功的創業與經營企業的經驗，在物聯網時代，來操作精聯這家在手持工規電腦品牌業界有著不錯基底、但近年營運尚未發揮的公司，是否與瑞昱的產品線，甚至是代理瑞昱相關通訊元件的弘憶國際有所整合，預料都將成為市場關注的焦點。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2100精彩當期內文轉載》

（圖／先探投資週刊 提供）

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