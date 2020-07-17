女把浪浪撿回家 網友指其實是狐狸　真相揭曉讓人傻眼

▲這是狗狗、狐狸、還是.....？(圖／翻攝自臉書@WS)

國際中心／綜合報導

北愛爾蘭一名女子日前自稱在路邊撿到一隻浪浪，並且把狗狗的照片PO上臉書，要替牠尋找原來的主人。未料後來故事發展大逆轉，也讓這則貼文在全球被瘋傳。

梅利莎․金(Melissa Kim)日前在臉書PO了一張她撿到的狗狗的照片。她說，當時狗狗正在路邊啃一隻死掉的兔子。她發現牠脖子上沒有項圈，因此希望透過臉書幫助找到牠的主人。

梅利莎在臉書上留言說：「牠有點鬧脾氣，我費盡力氣把牠塞進車廂裡。我認為牠是哈士奇混種的後代，如今在把牠安置在廚房裡，牠真的很不乖。請分享一下，好讓我儘快找到牠的主人。」

沒多久之後，有人開始在梅利莎的臉書裡留言說，她在貝爾法斯特大街上撿到這隻「狗」，似乎是一隻狐狸。 PO文很快就社群媒體之間瘋傳。 有人在推特上發文說：「我真希望這只個玩笑，但我真的認為這個可憐的女人是綁架了這隻狐狸。」貼文在一天之內就獲得3.1萬個讚，4000次轉推。

最後，梅莉莎親自揭露：這是一場惡作劇，但吸引到關注的人數遠遠遠超出了她的預期。梅利莎告訴「貝爾法斯特直播」(Belfast Live) 網站說：「我原以為人們會知道這只是個玩笑。我看到了一個在幾年前流傳的故事說：有一隻土狼(coyote)。會假裝成一隻受傷的狗。所以我拍了這張照片PO在臉書，我以為我會給這個故事增添些許幽默感。」

甚至梅利莎的許多朋友剛開始時也無法分辨出她是否在開玩笑，許多人評論說，他們不相信她會做這檔事。 梅利莎說，她只是想在這個新冠疫情嚴峻的苦悶時期，跟大家開一個無傷大雅的小玩笑。她指出，照片中的動物其實是一隻土狼。